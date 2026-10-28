"Я б його відмовив": відомий тренер не хоче бачити Ломаченка знову на рингу

Мексиканський тренер Абель Санчес розкритикував рішення Василя Ломаченка відновити професійну кар'єру після тривалої перерви. На його думку, повернення на ринг у 38-річному віці може затьмарити досягнення українського боксера.

Фахівець заявив, що не підтримав би такий крок, якби працював із колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. Про це він розповів в інтерв'ю Fight Hub TV.

Санчес пояснив, чому виступає проти повернення Ломаченка в бокс

Мексиканець переконаний, що Ломаченко вже має видатну кар'єру, а прагнення стати абсолютним чемпіоном світу не повинно переважати можливі ризики.

Я вважаю, що в нього й так неймовірна кар'єра, чудова історія. Тому я й сумніваюся в доцільності його повернення. Хоча розумію, чому він цього хоче,

– зазначив тренер.

За словами Санчеса, він спробував би переконати українця відмовитися від відновлення виступів, хоча й поважав би його остаточне рішення.

Я намагався б його відмовити. Звісно, я підтримав би будь-яке його рішення, але зробив би все можливе, щоб вказати на всі підводні камені й негативні сторони такого кроку. Безумовно, у нього є й чимало позитивних сторін. Але йдеться не про те, щоб він бився за звання абсолютного чемпіона у 38 років. На той час йому вже буде 40,

– сказав Санчес.

Тренер також наголосив, що поразка під час повернення могла б залишити негативний слід у спадщині Ломаченка. Для порівняння він навів можливе повернення легендарного Шугара Рея Леонарда після тривалої паузи, поставивши під сумнів доцільність таких ризиків для бійця з уже сформованою великою кар'єрою.

Нагадаємо, Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді українець достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа-молодшого та здобув титул IBF у легкій вазі. Загалом на професійному рингу він провів 21 поєдинок, здобув 18 перемог, 12 із яких нокаутом, і зазнав трьох поразок.

Попри сумніви Санчеса, тема повернення українця залишається актуальною. Серед можливих суперників Ломаченка називали американця О'Шакі Фостера, який прагне об'єднати чемпіонські пояси. Водночас потенційне протистояння залежатиме від подальших планів обох боксерів і розвитку ситуації в легкій вазі.