Менеджер Ломаченка назвав бажаного суперника для боксера

Майбутнє Василя Ломаченка залишається під питанням. Чемпіон світу IBF у легкій вазі не визначився щодо продовження або завершення боксерської кар'єри.

Егіс Клімас виступив із заявою стосовно Василя Ломаченка. Менеджер чемпіона світу IBF у легкій вазі назвав бажаного суперника для свого підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням YSM Sports Media.

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Чемпіон проти чемпіона

Мендежер Василя Ломаченка заявив, що його підопічного не варто списувати з рахунків. Егіс Клімас зазначив, що чимало бійців хочуть побитись проти чемпіона світу.

Тому, коли Василь повернеться він може провести чудовий бій. Егіс Клімас підкреслив, що суперником Ломаченка має стати Джервонта Девіс, а не Шакур Стівенсон.

Хто пріоритетний суперник для Ломаченка – Девіс чи Шакур Стівенсон? Де знаходиться Шакур, а де Джервонта в плані навичок і фінансів. Девіс набагато кращий боєць. Я нічого не забираю у Стівенсона, він дуже хороший боєць, але Шакур стрибун,

– сказав Клімас.

Також Егіс Клімас додав, що Джервонта Девіса демонструє цікавіший футбол, ніж Шакур Стівенсом. Тому для нього Василь Ломаченко був би найкращим суперником.

Нагадаємо, що раніше Джервонта Девіс та його команда звернулись до Top Rank. Американський боксер має наміри битись проти Василя Ломаченка.