Один із представників команди Джервонти Девіс вже звернувся до Top Rank щодо бою проти Василя Ломаченка. 30-річний "Танк" хоче об'єднати титулу, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хоче об'єднати титулу

Таке бажання у Девіса з'явилось після сенсаційної нічиєї у бою проти Ламонта Роуча 1 березня на арені "Barclays Center" у Брукліні. Команда "Танка" включила Ломаченка у список потенційних суперників.

Однак згодом Джервонта заявив, що хоче провести реванш із Роучем, адже залишився незадоволеним фінальним результатом першого двобою. Нагадаємо, що у дев'ятому раунді Девіс несподівано став на коліно та побіг до свого кута рингу, аби йому протерли обличчя. Суддя зробив попередження американцю, але не відрахував нокдаун.

Після цієї мирової Девіс має за своєю спиною 31 проведених двобоїв, у яких здобув 30 перемог (28 – нокаутом). Джервонта досі не знає смаку поразок.

Відзначимо, що наразі невідомо, чи зможе Ломаченко продовжити кар'єру. У Василя проблеми зі спиною, які не дозволили йому вийти у ринг минулого року проти Шакура Стівенсона.