Ломаченко назвав дату повернення у ринг: суперником може стати росіянин

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко може провести свій наступний поєдинок 20 листопада в Лас-Вегасі (США). Українець має очолити вечір боксу.

За інформацією Boxing News із посиланням на джерело, близьке до організації події, команда Ломаченка вже працює над його поверненням у професійний бокс. Водночас ім'я суперника поки офіційно не оголошене.

Хто може стати суперником Ломаченка

Серед потенційних суперників називають непереможеного філіппінця Чарлі Суареса, який є одним із претендентів на бій з українцем. Також розглядається можливість поєдинку з росіянином Ельнуром Самедовим, який володіє титулом WBA Regular.

Ще одним можливим сценарієм є зустріч Ломаченка з переможцем бою Емануель Наваррете – О'Шакі Фостер, запланованого на 24 жовтня у Техасі. Раніше також повідомлялося, що наступний поєдинок українця може відбутися у другій напівлегкій вазі – до 58,9 кілограма.

Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді він достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі.

Після цього українець оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі здоров'ям. Згодом Ломаченко відновив тренування та ухвалив рішення розглянути можливість повернення у професійний бокс.