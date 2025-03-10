Канадський проспект висловив бажання битись проти чемпіона світу з України
- Канадський боксер Лукас Бахді висловив бажання битись проти Василя Ломаченка, вважаючи, що зможе здолати його.
- Бахді переміг Райана Джеймса Ракаси у своєму останньому поєдинку, Ломаченко переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом у своєму останньому бою.
Василь Ломаченко ще не вирішив, коли повернеться у ринг. Боксер взагалі може завершити кар'єру та покинути професійний ринг через проблеми зі спиною.
Канадець Лукас Бахді висловився щодо Ломаченка. Талановитий боксер хоче битись проти чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF та IBO, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.
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Бахді заявив, що переможе Ломаченка
Лукас Бахді висловив бажання битись проти Василя Ломаченка. Канадець вважає, що бій проти боксера з України був би складним.
Проте він зміг би здолати чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF та IBO. Канадський проспект виділив досягнення Василя Ломаченка у професійному ринзі.
З величезним бажанням взяв би участь у такому поєдинку. Він легенда спорту і було б честю розділити з ним ринг. Я думаю, я доніс би свої удари, але ти ніколи не знаєш заздалегідь. Він був складним бійцем, але можливо зараз він наприкінці своєї кар'єри, і я зможу впіймати його, і повалити,
– сказав Бахді.
Востаннє канадець бився проти Райана Джеймса Ракаси 7 березня в Торонто. Лукас Бахді переміг одноголосним рішенням суддів філіппінського боксера.
Василь Ломаченко в останньому поєдинку переміг Джорджа Камбососа у травні минулого року. Боксер здолав австралійця технічним нокаутом та здобув чемпіонський пояс IBF.