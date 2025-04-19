"Хочу натиснути на Клімаса": промоутер висловився про майбутнє Ломаченка

Кар'єра Василя Ломаченка залишається під питанням. Боксер давно не виходив у медійний простір.

Боб Арум висловився стосовно чемпіона світу за версією IBF та IBO у легкій вазі. Зокрема, промоутер зачепив тему майбутнього Ломаченка, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Ексчемпіон світу обрав суперників для Ломаченка, якщо той повернеться у ринг

Ломаченко не дав відповіді

Спортивний функціонер заявив, що Василь Ломаченко повинен був дати відповідь стосовно продовження кар'єри у березні цього року. Тепер Боб Арум планує звернутись до його агента Егіса Клімаса.

Я хочу натиснути на Клімаса (агент Ломаченка – 24 канал) і тоді побачимо, що станеться. Я планую поговорити з ним наступного тижня. Не знаю, чи захоче він виходити в ринг після тривалої перерви із таким бійцем, як Кейшон,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко отримав травму спини на тренуванні. Боксер пройшов МРТ, яке повинно було визначити, чи зможе він продовжувати битись у професійному ринзі.

Востаннє Ломаченко бився у травні минулого року. Тоді Василь переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом.