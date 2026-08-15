Ломаченко готується до повернення: українець засвітився у тренувальному залі в США
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує підігрівати чутки про своє повернення у професійний бокс. Український боксер з'явився у тренувальному залі в США разом із перспективним пуерториканцем Хуамнітою Лопесом.
Спільне фото опублікувала промоутерська компанія Top Rank. Лопес наразі готується до найближчого поєдинку, який відбудеться в ніч на 16 серпня.
Що відомо про зустріч Хижняка з Лопесом
Суперником пуерториканця стане американець Едвін Кортес.
Кросовер, про який ми навіть не підозрювали, що він нам потрібен. Хуамніта Лопес зустрівся з колишнім чемпіоном Василем Ломаченком напередодні свого суботнього поєдинку,
– підписали світлину.
Втім, для українських уболівальників інтригуючою є поява Ломаченка у тренувальному залі. 38-річний українець, який у 2025 році оголосив про завершення кар'єри, схоже, знову набирає форму.
За попередньою інформацією, Ломаченко може провести наступний бій уже в листопаді. Його потенційним суперником називають непереможеного філіппінця Чарлі Суареса, першого номера рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.
Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні 2024 року. Тоді українець переміг Джорджа Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі.
Професійний рекорд Ломаченка складає 18 перемог, 3 поразки та 12 нокаутів. На рахунку Суареса – 18 перемог у 19 професійних боях, один із яких офіційно визнаний таким, що не відбувся. У 10 поєдинках він здобув дострокову перемогу.