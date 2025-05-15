The Ring виключив із рейтингу Ломаченка: що сталось

Авторитетний журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу у легкій вазі. У списку не знайшлось місця українському боксеру Василю Ломаченку.

Українського чемпіона світу за версіями IBF та IBO виключили із рейтингу The Ring. Раніше Василь Ломаченко обіймав другу сходинку авторитетного рейтингу, пише 24 Канал.

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Ломаченка більше немає у списку

Все через неактивність Ломаченка. Востаннє українець виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі із Австралії Джорджа Камбососа. Відтоді Василь більше у ринг не повертався через проблеми зі спиною. Ця причина може завадити Ломі взагалі продовжити професійну кар'єру.

На вершині оновленого рейтингу опинився Джервонта Девіс, а на другій позиції – Кейшон Девіс. Топ-3 замикає Шакур Стівенсон.

Однак у десятці найкращих таки знайшлось місце іншому боксеру із України. Мова йде про Дениса Берінчика.

Рейтинг найкращих боксерів світу у легкій вазі від The Ring:

Джервонта Девіс Кейшон Девіс Шакур Стівенсон Вільям Сепеда Реймонд Мураталла Енді Крус Френк Мартін Денис Берінчик Тевін Фармер Сем Ноукс

Нагадаємо, що Ломаченко у найближчий тиждень може дізнатись долю своєї майбутньої кар'єри. Василь вже навіть отримав обов'язкового претендента, який визначився у бою Реймонда Мураталли проти Заура Абдуллаєва. У даному протистоянні впевнену перемогу здобув американець.