"Тобі настав час піти з боксу, ти пообіцяв": Вайлдер про майбутнє британського боксера

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер поділився думками про подальшу кар'єру Дерека Чісори після їхнього бою. Цей поєдинок став важливим етапом у професійному шляху обох боксерів.

Бій став ювілейним – 50-м у кар'єрі кожного з боксерів. За словами Вайлдерана, це ідеальний момент для Чісори, аби поставити крапку у своїй спортивній історії, пише Seconds Out.

Що сказав Вайлдер про кар'єру Чісори?

Після бою він заявив, що виступ удома – ідеальне завершення кар'єри, і Чісора, ймовірно, її завершить.

Це мій 50-й бій, це його 50-й бій, і чи може він краще завершити кар'єру тут, удома? Багато людей запитують мене, чи вірите ви, що він завершив кар'єру? Так, я вірю,

– зазначив Вайлдер.

Він також підкреслив, що британський боксер раніше обіцяв своїй родині завершити кар'єру, і закликав його дотриматися слова. Чісора вже провів поєдинки з найсильнішими суперниками, тому може з гордістю піти на пенсію.

Він пообіцяв своїй дружині та дітям, що так і буде, то чому б йому не повірити, розумієте, про що я? Цей чоловік бився з усіма. Як боєць, можна лише бажати битися з такою кількістю неймовірних бійців, як він, то чому б не піти на пенсію зараз?,

– каже боксер.

