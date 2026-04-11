"Тобі настав час піти з боксу, ти пообіцяв": Вайлдер про майбутнє британського боксера
- Деонтей Вайлдер вважає, що Дереку Чісорі настав час завершити боксерську кар'єру після їхнього 50-го бою.
- Бій Вайлдер – Чісора відбувся 4 квітня 2026 року, де Вайлдер переміг за рішенням суддів, а Чісора обіцяв своїй родині піти на пенсію.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер поділився думками про подальшу кар'єру Дерека Чісори після їхнього бою. Цей поєдинок став важливим етапом у професійному шляху обох боксерів.
Бій став ювілейним – 50-м у кар'єрі кожного з боксерів. За словами Вайлдерана, це ідеальний момент для Чісори, аби поставити крапку у своїй спортивній історії, пише Seconds Out.
Що сказав Вайлдер про кар'єру Чісори?
Після бою він заявив, що виступ удома – ідеальне завершення кар'єри, і Чісора, ймовірно, її завершить.
Це мій 50-й бій, це його 50-й бій, і чи може він краще завершити кар'єру тут, удома? Багато людей запитують мене, чи вірите ви, що він завершив кар'єру? Так, я вірю,
– зазначив Вайлдер.
Він також підкреслив, що британський боксер раніше обіцяв своїй родині завершити кар'єру, і закликав його дотриматися слова. Чісора вже провів поєдинки з найсильнішими суперниками, тому може з гордістю піти на пенсію.
Він пообіцяв своїй дружині та дітям, що так і буде, то чому б йому не повірити, розумієте, про що я? Цей чоловік бився з усіма. Як боєць, можна лише бажати битися з такою кількістю неймовірних бійців, як він, то чому б не піти на пенсію зараз?,
– каже боксер.
Як пройшов бій Вайлдер – Чісора?
- Поєдинок між британським боксером Дереком Чісорою та ексчемпіоном світу з США Деонтеєм Вайлдером відбувся 4 квітня 2026 року в Лондоні на арені The O2.
Найбільш напружений епізод стався у 8-му раунді, коли Вайлдер відправив суперника в нокдаун. Попри це, Чісора зміг відновитися та продовжив активно тиснути до кінця бою.
Як повідомляє MMAFighting, за підсумками 12 раундів судді роздільним рішенням віддали перемогу Деонтею Вайлдеру.
Результати суддівських записок: 115:111 і 115:113 на користь Вайлдера, а також 112:115 – на користь Чісори.