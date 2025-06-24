Дюбуа оцінив шанси Вайта у бою проти непереможного "Нового Майка Тайсона"

Ділліан Вайт 16 серпня вийде у ринг проти Мозеса Ітауми в Ер-Ріяді. Даніель Дюбуа спробував залишити свій прогноз на поєдинок у столиці Саудівської Аравії.

Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті попросив не робити поспішних висновків перед початком бою. Даніель Дюбуа наголосив на великому досвіді Ділліана Вайта, інформує 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Дюбуа про бій Вайт – Ітаума

Ділліан Вайт, якому виповнилось вже 37 років, зійдуться у ринзі проти 20-річного британця.

Це хороший бій. Подивимось, що ще залишилося у Ділліана, чи зможе молодий проспект знищити його. Побачимо, я не знаю. Ділліан – міцний старий хлопець. Подивимось, скільки в ньому ще залишилося. Він уже давно у грі,

– заявив Дюбуа.

Відзначимо, що спершу Мозеса Ітауму пропонували іншому ветерану боксу Дереку Чісорі, якому вже 41 рік, а попереду у нього прощальний бій. Однак Чісора відмовився. Наразі суперник Дерека ще не визначився. Сам Дерек не розуміє, чому Вайт пристав на цю пропозицію щодо двобою із непереможним 20-річним британським боксером.

До слова. Ділліан Вайт повинен був повернутись у ринг 7 червня. Однак відмовився виходити у ринг проти українця Владислава Сіренка.

За спиною Ділліана Вайта 30 перемог (20 – нокаутом) та 3 поразки у 33-х проведених поєдинках. Водночас Мозес Ітаума провів на профі-рингу вже 12 переможних боїв (10 – нокаутом), він володіє поясом чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental (тричі успішно захищав).