Мова йде про Флойда Скофілда та Даніеля Дюбуа. Першому боксеру стало погано через інтенсивне зганяння ваги, а "Динаміт" підхопив вірус.

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Ажіотажу не буде

Тепер до цього всього ще й стало відомо про зміну арени, на якій відбудеться Великий вечір боксу "Last Crescendo" 22 лютого в Ер-Ріяді. "Kingdom Arena" не прийме боксерську подію. Боксери вийдуть у ринг арени "Venue Riyadh Season", інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Керівництво Головного управління з розваг на чолі з Туркі Аль аш-Шейхом прийняли таке кардинальне рішення через побоювання вільних місць на 25-тисячній "Kingdom Arena". А не повний ажіотаж виставить вечір боксу в Ер-Ріяді у непривабливому світлі.

Тому вечір боксу вирішили перенести на іншу арену, яка вміщує лише 6 тисяч глядачів.

До слова. Вечір боксу в Ер-Ріяді 22 лютого відвідає Олександр Усик.

Нагадаємо, що на "Kingdom Arena" свої два бої проти Тайсона Ф'юрі провів Олександр Усик.