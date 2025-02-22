Бояться вільних місць: вечір боксу в Ер-Ріяді раптово перенесли на іншу арену

Вже 22 лютого в Ер-Ріяді відбудеться великий вечір боксу, який вже переніс декілька серйозних змін. Одразу двоє боксерів знялись із поєдинків.

Мова йде про Флойда Скофілда та Даніеля Дюбуа. Першому боксеру стало погано через інтенсивне зганяння ваги, а "Динаміт" підхопив вірус.

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Ажіотажу не буде

Тепер до цього всього ще й стало відомо про зміну арени, на якій відбудеться Великий вечір боксу "Last Crescendo" 22 лютого в Ер-Ріяді. "Kingdom Arena" не прийме боксерську подію. Боксери вийдуть у ринг арени "Venue Riyadh Season", інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Керівництво Головного управління з розваг на чолі з Туркі Аль аш-Шейхом прийняли таке кардинальне рішення через побоювання вільних місць на 25-тисячній "Kingdom Arena". А не повний ажіотаж виставить вечір боксу в Ер-Ріяді у непривабливому світлі.

Тому вечір боксу вирішили перенести на іншу арену, яка вміщує лише 6 тисяч глядачів.

До слова. Вечір боксу в Ер-Ріяді 22 лютого відвідає Олександр Усик.

Нагадаємо, що на "Kingdom Arena" свої два бої проти Тайсона Ф'юрі провів Олександр Усик.