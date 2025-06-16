Відомий тренер розповів, чому Кличко відтягує своє повернення у ринг через Усика

Чутки про можливе повернення у ринг Володимира Кличка не вщухають. Відомий тренер Джеймс Алі Башир висловив свою думку щодо камбек Кличка-молодшого.

Колишній наставник Володимира Кличка розповів, що тримає постійний контакт із своїм експідопічним. Джеймс Алі Башир заявив, що наразі Кличко-молодший чекає дій від Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Кличко чекає дій Усика

За словами відомого тренера, Володимир має велике бажання повернутись у ринг і провести бій проти Тайсона Ф'юрі. Щоправда, "Циганський король" вкотре закінчив кар'єру на початку 2025 року.

Я дуже часто спілкуюсь із Володимиром. Востаннє ми розмовляли з ним приблизно дев'ять днів тому. Він чекає, що робитиме Усик. Кличко має величезне бажання повернутися на ринг, щоб провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Після цього він може остаточно закрити двері своєї кар'єри,

– сказав Алі Башир.

Наразі ж Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня 2025 року.

Відзначимо, що Кличко-молодший провів 12-раундовий бій проти Ф'юрі у листопаді 2015-го. Поєдинок закінчився перемогою британця за одноголосним рішенням суддів.

До слова. За спиною Володимира Кличка 69 боїв, у яких він здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) за 5 поразок. Востаннє українець виходив у ринг 29 квітня 2017 року, коли поступився технічним нокаутом в 11-му раунді Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що раніше була інформація, що Усик розглядає трилогію із Тайсоном для свого прощального поєдинку. Олександр також відзначив, що не знає, скільки поєдинків залишилось у його кар'єрі.