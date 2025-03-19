Український супертяж офіційно повертається у ринг: відомі дата бою та досвідчений суперник

Вже 5 квітня 2025 року промоутерська компанія Blanko Sports організує вечір боксу на арені "MBS Arena" у німецькому Потсдамі. В андеркарді боксерської події відбудеться бій українського супертяжа Віктора Вихриста.

32-річний український боксер проведе бій проти досвідченого 44-річного Райдела Букера із США. Це буде перший бій Віктора Вихриста із вересня минулого року, коли він здолав боснійця Мірко Тінтора за одноголосним рішенням суддів, пише 24 Канал із посиланням на ECBoxing Official.

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Новий суперник Вихриста

Цей двобій буде для Вихриста 15-м на професійному рингу. У попередніх поєдинках українець здобув 13 перемог (8 – нокаутом) та зазнав поки що єдиної поразки, якої йому завдав кубинець Леньє Перо (11 лютого 2023-го року). Це буде дев'ятий поєдинок для українського боксера на німецькій землі.



Бій Вихрист – Букер / Фото ECBoxing Official

Очолить вечір боксу у Німеччині бій місцевої представниці Тіни Руппрехт проти японки Суміре Яманакі. На кону головного поєдинку вечора боксу стоятимуть три титули – WBC, WBO та IBF у вазі до 46,3 кілограма.

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