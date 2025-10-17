Український боксер здобув дострокову перемогу: суперника забрали з рингу
- Віктор Вихрист здобув перемогу над Бояном Честічем, коли команда суперника відмовилася від бою після першого раунду.
- Наступний бій Вихрист проведе в Німеччині у грудні 2025 року, підготовку він розпочне в Гамбурзі наприкінці жовтня.
Віктор Вихрист повернувся на професійний ринг. Суперником українського боксера став боснієць Боян Честіч.
Вихрист та Честіч зустрілися в румунському Брашові. Як повідомляє Sport.ua, поєдинок був рейтинговим з регламентом у шість раундів.
Читайте також Непереможний боксер розкрив найбільшу проблему у проведенні бою в Україні
Як завершився бій Вихрист – Честіч?
Віктор Вихрист розпочав бій активно та домінував походу першого раунду. Команда Бояна Честіча у підсумку відмовилася від продовження бою вже у першій трихвилинці, щоб уникнути нокауту.
Як пише Sport.ua, наступний бій Вихрист проведе в Німеччині у грудні 2025 року. Вже наприкінці жовтня український надважковаговик вирушить в Гамбург, де розпочне підготовку до бою.
Цікаво, зо Честіч раніше бився з Андрієм Руденком. 2 роки тому боснієць поступився українцю у поєдинку в Чехії.
Що відомо про Вихриста?
Володимир Вихрист провів 17 боїв у професійному ринзі. Перемога над Бояном Честічем стала 16 у кар'єрі боксера, а також він має одну поразку.
Вихрист двічі ставав чемпіоном Європи та багаторазовим чемпіоном України під час аматорської кар'єри.
Вихрист перед Честічем бився з Лавджоєм. Український боксер переміг нокаутом у першому раунді.