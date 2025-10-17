Віктор Вихрист повернувся на професійний ринг. Суперником українського боксера став боснієць Боян Честіч.

Вихрист та Честіч зустрілися в румунському Брашові. Як повідомляє Sport.ua, поєдинок був рейтинговим з регламентом у шість раундів.

Читайте також Непереможний боксер розкрив найбільшу проблему у проведенні бою в Україні

Як завершився бій Вихрист – Честіч?

Віктор Вихрист розпочав бій активно та домінував походу першого раунду. Команда Бояна Честіча у підсумку відмовилася від продовження бою вже у першій трихвилинці, щоб уникнути нокауту.

Як пише Sport.ua, наступний бій Вихрист проведе в Німеччині у грудні 2025 року. Вже наприкінці жовтня український надважковаговик вирушить в Гамбург, де розпочне підготовку до бою.

Цікаво, зо Честіч раніше бився з Андрієм Руденком. 2 роки тому боснієць поступився українцю у поєдинку в Чехії.

Що відомо про Вихриста?