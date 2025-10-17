Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Украинский боксер одержал досрочную победу: соперника убрали с ринга
17 октября, 08:32
2

Украинский боксер одержал досрочную победу: соперника убрали с ринга

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Виктор Выхрист одержал победу над Бояном Честичем, когда команда соперника отказалась от боя после первого раунда.
  • Следующий бой Выхрист проведет в Германии в декабре 2025 года, подготовку он начнет в Гамбурге в конце октября.

Виктор Выхрист вернулся на профессиональный ринг. Соперником украинского боксера стал босниец Боян Честич.

Выхрист и Честич встретились в румынском Брашове. Как сообщает Sport.ua, поединок был рейтинговым с регламентом в шесть раундов.

Как завершился бой Выхрист – Честич?

Виктор Выхрист начал бой активно и доминировал походу первого раунда. Команда Бояна Честича в итоге отказалась от продолжения боя уже в первой трехминутке, чтобы избежать нокаута.

Как пишет Sport.ua, следующий бой Выхрист проведет в Германии в декабре 2025 года. Уже в конце октября украинский супертяжеловес отправится в Гамбург, где начнет подготовку к бою.

Интересно, зо Честич ранее дрался с Андреем Руденко. 2 года назад босниец уступил украинцу в поединке в Чехии.

Что известно о Выхристе?

  • Владимир Выхрист провел 17 боев в профессиональном ринге. Победа над Бояном Честичем стала 16 в карьере боксера, а также он имеет одно поражение.

  • Выхрист дважды становился чемпионом Европы и многократным чемпионом Украины во время любительской карьеры.

  • Выхрист перед Честичем дрался с Лавджоем. Украинский боксер победил нокаутом в первом раунде.