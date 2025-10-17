Виктор Выхрист вернулся на профессиональный ринг. Соперником украинского боксера стал босниец Боян Честич.

Выхрист и Честич встретились в румынском Брашове. Как сообщает Sport.ua, поединок был рейтинговым с регламентом в шесть раундов.

Читайте также Непобедимый боксер раскрыл самую большую проблему в проведении боя в Украине

Как завершился бой Выхрист – Честич?

Виктор Выхрист начал бой активно и доминировал походу первого раунда. Команда Бояна Честича в итоге отказалась от продолжения боя уже в первой трехминутке, чтобы избежать нокаута.

Как пишет Sport.ua, следующий бой Выхрист проведет в Германии в декабре 2025 года. Уже в конце октября украинский супертяжеловес отправится в Гамбург, где начнет подготовку к бою.

Интересно, зо Честич ранее дрался с Андреем Руденко. 2 года назад босниец уступил украинцу в поединке в Чехии.

Что известно о Выхристе?