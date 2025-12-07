Понад 360 перемог і олімпійська медаль у Москві: помер український боксер Віктор Мірошниченко
- Помер український боксер Віктор Мірошниченко.
- У 1980-му році українець став срібним призером Олімпіади.
У суботу, 6 грудня, стало відомо про смерть колишнього українського боксера Віктора Мірошниченка. Щороку на його честь проводився турнір із боксу у його рідному місті Українську.
Останнім часом Віктор Мірошниченко багато лікувався. Сумну звістку повідомила Федерація боксу України, інформує 24 Канал.
Мірошниченко боровся із хворобою?
Боротися ексбоксеру з хворобою допомагала Федерація боксу Дніпропетровської області. Не повідомляється, чим хворів Мірошниченко.
Його серце перестало битись у віці 66 років.
Що відомо про Віктора Мірошниченка?
Срібний призер Олімпійських ігор-1980 (до 51 кілограма).
Чемпіон Європи та призер чемпіонату світу.
За кар'єру здобув 360 перемог у 416 боях в олімпійському боксі.
Як боксер здобув "срібло" Олімпіади-1980?
Свій шлях Мірошниченко розпочав із перемоги над кубинцем Хорхе Ернандесом в 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Москві (4:1). У чвертьфіналі українець оформив ще переконливішу звитягу, коли всуху здолав поляка Генрика Средницького 5:0.
У півфіналі Віктор був сильнішим за угорця Яноша Вараду 4:1. У фінальному матчі за "золото" Ігор Мірошниченко прикро програв Петру Лесову із Болгарії через розсічення брови у другому раунді.
Нагадаємо, що наприкінці листопада 2025-го у віці 39 років несподівано помер американський боксер вірменського походження Ванес Мартиросян. Про втрату повідомило видання The Ring.