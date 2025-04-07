Український "Фауст" розповів, завдяки чому здолав ветерана боксу із США

У німецькому Потсдамі відбувся вечір боксу у рамках якого свій бій провів український боксер Віктор Вихрист. "Фауст" переміг 44-річного американця Райделла Букера.

Українець домінував у рингу та повністю перебоксував свого суперника. Однак Віктор Вихрист не зумів закінчити бій проти Райделла Букера достроково. "Фауст" переміг за одноголосним рішенням суддів за підсумками восьми раундів.

Читайте також Перервав рекорд опонента: "Український Халк", який побував у нокдауні, програв чемпіону Ігор

Вихрист оцінив свій переможний бій

Віктор Вихрист прокоментував свій переможний двобій, у якому здобув свою 14-ту перемогу у 15-ти поєдинках у професіоналах, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Український боксер розповів, що стартові раунди пішли у нього на розвідку суперника. Віктор зізнався, що відчувався досвід Букера, який обрав тактику вичікування, зосередившись на захисті. Тому українцю потрібно було максимально бути сконцентрованим та змушувати опонента сидіти в обороні на середній дистанції.

Оскільки моя перевага в швидкості була очевидною, що дозволяло випереджати суперника й проводити комбінації, то все було під контролем і я не бачив необхідності в форсуванні подій на рингу. Мене повністю влаштовувала й перемога за рішенням суддів. І хоча не можна сказати, що бій з Букером був видовищним, але головне, що я впевнено взяв гору на класі,

– додав Вихрист.

Віктор наголосив, що наприкінці літа 2025-го планує провести ще один рейтинговий двобій, але вже вищого рівня.

Відзначимо, що вісім разів Вихрист закінчував свої поєдинки нокаутом. Також у його пасиві одна поразка від кубинця Леньєра Перо (11 лютого 2023-го року). Від тієї поки що єдиного фіаско Віктор провів три переможні поєдинки.