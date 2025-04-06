Хоч американський боксер і був важчий на 15 кілограмів за українця, це йому не допомогло у бою. Віктор Вихрист здобув впевнену перемогу над суперником, повідомляє 24 канал.

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Як Вихрист переміг Букер

З початку поєдинку Віктор Вихрист домінував над Рейделом Букером. Українець тиснув на суперника, зайнявши центр рингу з першого раунду.

Віктор спокійно боксував та не ризикував, завдаючи не дуже сильних ударів американцю. Проте згодом поєдинок повністю перейшов до рук українського боксера.

З шостого раунду Букер виглядав у ролі боксерської груші для Віктора Вихриста. Однак Рейдел все-таки встояв на ногах. За підсумками восьми раундів всі судді одностайним рішенням віддали перемогу українцю.