Хотя американский боксер и был тяжелее на 15 килограммов украинца, это ему не помогло в бою. Виктор Выхрист одержал уверенную победу над соперником, сообщает 24 канал.

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Как Выхрист победил Букер

С начала поединка Виктор Выхрист доминировал над Рейделом Букером. Украинец давил на соперника, заняв центр ринга с первого раунда.

Виктор спокойно боксировал и не рисковал, нанося не очень сильные удары американцу. Однако впоследствии поединок полностью перешел в руки украинского боксера.

С шестого раунда Букер выглядел в роли боксерской груши для Виктора Выхриста. Однако Рейдел все-таки устоял на ногах. По итогам восьми раундов все судьи единогласным решением отдали победу украинцу.