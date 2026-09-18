Чим займається та де зараз найстарший син Кличка

У колишнього українського боксера Віталія Кличка та його ексдружини Наталії Єгорової троє спільних дітей: старший син Єгор-Даніель, донька Єлизавета-Вікторія та молодший син Максим-Олександр. Усі вони здебільшого ведуть непублічний спосіб життя та рідко з'являються в інформаційному просторі.

Як і багато дітей відомих спортсменів, вони свого часу були захищені від надмірної уваги громадськості. Водночас 24 Канал розповість, що відомо про старшого сина Кличка.

Престижна освіта в Лондоні та непублічне життя

Старший син ексбоксера Єгор-Даніель Кличко, якому виповнилося 26 років, обрав для себе шлях, далекий від професійного спорту та публічності. Попри гучне прізвище, первісток легендарного чемпіона веде закритий спосіб життя, проте нещодавно досяг важливої освітньої вершини в Європі.

Наприкінці 2024 року Єгор-Даніель завершив навчання у відомій Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), де здобув спеціальність у сфері бізнесу та менеджменту. Зараз юнак продовжує жити та працювати в Європі.

Він практично не з'являється у медіапросторі й не дає інтерв'ю. Побачити, як виглядає дорослий син відомого боксера, шанувальники можуть хіба що на рідкісних світлинах із сімейних свят, які публікує в соцмережах його мати.

Діти Віталія Кличка та Наталії Єгорової / Фото інстаграм Наталії Єгорової

Політичні амбіції: від сімейних жартів до суворих порад батька

Попри економічні та політичні знання сина, Кличко публічно зізнався у коментарі, що категорично застерігає дітей від політичної кар'єри. Він висловився прямолінійно, назвавши політику "великим озером з лайном" та брудною сферою.

Водночас у стосунках батька й сина є місце для гумору на цю тему. Так, у 2020 році Кличко жартома розповідав у соцмережах про "подарунок" від первістка на день народження – тоді Єгор-Даніель заявив батькові, що планує балотуватися в мери Києва.