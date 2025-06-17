Непереможний боксер із України оцінив шанси на проведення бою проти "Нового Майка Тайсона"

Український боксер Владислав Сіренко розповів про можливість проведення його бою проти Мозеса Ітауми. Сіренко пригадав нещодавні теоретичні розмови щодо потенційного поєдинку із "Новим Майком Тайсоном".

Владислав Сіренко запевнив, що цілком можливо він міг би бути на місці Ділліана Вайта, з яким свій наступний бій проведе Мозес Ітаума. Однак українець вірить у те, що його шанси ще попереду, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал "ТАЙК МАЙСОН".

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Сіренко про можливий бій із Ітамою

Український боксер не вважає, що таке бажання взяти його у суперники було від Ітауми чи команди британця. Адже це питання запитів команд більше робота промоутерів. За словами Сіренка, усі ці пропозиції формує промоутер бійця.

Цілком можливо. Є стратегія розвитку кожного спортсмена – як мінімум у мене та мого менеджера. Тому це цілком можливо в майбутньому. Думаю, це було б дуже круто та дуже цікаво. Тому що він дуже швидко й дуже чітко піднімається в рейтингах, дуже відомий і крутий боксер. Ну і в мене буде мій час, коли я зможу заявити про себе. Хочемо ми цього чи не хочемо – цей бій цілком можливо може відбутися,

– сказав Сіренко.

Слід додати, що Сіренка та Ітауму веде один промоутер Queensberry, який організовує круті поєдинки.

Український боксер додав, що йому ще не дали шансу проявити себе. Але Владислав вірить, що у майбутньому все зміниться, як тільки він зможе вийти у ринг, де покаже свою міць та усі свої найкращі боксерські скіли.

Нагадаємо, що раніше була інформація, що Сіренко повинен був стати суперником Ділліана Вайта 7 червня. 37-річний ямайський боксер відмовився від цього поєдинку заради великого бою проти Мозеса Ітауми, який запланований на 16 серпня 2025 року.

1 жовтня минулого року Сіренко провів переможний бій із американцем Брендоном Кармаком у Нашвілл (США). Українець здобув перемоги в усіх своїх 22-х боях у професіоналах (19 – нокаутом).