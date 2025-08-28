Український супертяж Владислав Сіренко повідомив про операцію, яка закінчилась успішно. Колишній чемпіон за версією WBF International у важкій вазі додав мотиваційний та оптимістичний підпис до фото.

Владислав Сіренко виклав світлину із лікарняної палати. Український боксер запевнив, що не збирається зупинятись та продовжить свій шлях після зробленої операції, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм боксера.

Перші слова Сіренка після операції?

Сіренко анонсував своє швидке повернення у ринг.

Спорт це шлях сили й болю, радості й випробувань. Операція — це лише ще одна зупинка на цьому шляху. Я відновлююсь, насолоджуюсь процесом і не збираюсь здаватися. Скоро побачимось у ринзі,

– написав боксер.



Сіренко переніс операцію / Фото з інстаграму Владислава

Нагадаємо, що Сіренко програв Соломону Дакресу в рамках андеркарду реваншу Усика проти Дюбуа (19 липня). Владислав зазнав несподіваного фіаско, яке стало у його професійній кар'єрі першим. Загалом Сіренко провів на профі-рингу 23 бої – 22 перемоги (19 – нокаутом) та 1 поразка. Востаннє Сіренко перемагав 1 жовтня 2024 року, коли здолав американця Брендона Кармака у США.