Після завершення кар'єри у професійному боксі Володимир Кличко зосередився на підприємництві, інвестиціях та міжнародних проєктах. Серед напрямів його діяльності – готельна нерухомість, спортивний промоушен, бізнес-консалтинг, управління брендами та виробництво продуктів здорового харчування.

Географія його бізнес-інтересів охоплює Україну, Німеччину та Велику Британію. Які саме проєкти розвиває колишній боксер і що відомо про його підприємницьку діяльність, розповість 24 Канал.

Консалтинг та бізнес-освіта

Одним із ключових напрямів діяльності Кличка є KLITSCHKO Ventures – компанія, заснована у 2016 році в Гамбурзі. Вона спеціалізується на стратегічному консалтингу, розвитку персонального бренду та впровадженні бізнес-методик для корпоративних клієнтів.

Продуктом компанії стала авторська методологія F.A.C.E. the Challenge, яка базується на чотирьох принципах: фокусі, гнучкості, координації та витривалості. Її використовують у навчальних програмах і корпоративних тренінгах, зокрема в межах партнерських проєктів із міжнародними компаніями. Крім того, Кличко займається викладацькою діяльністю та читає лекції з управління змінами й інноваціями в європейських освітніх закладах, зокрема в Університеті Санкт-Галлена у Швейцарії.



Володимир Кличко / Фото інстаграм klitschko

Спортивний промоушен та управління медіаправами

Ще одним напрямом бізнесу є спортивний менеджмент. Разом із братом Віталієм Володимир Кличко заснував промоутерську компанію K2 Promotions, яка займається організацією боксерських поєдинків і просуванням спортсменів. Компанія працювала з українськими боксерами, серед яких Олександр Усик та Денис Берінчик.

Також у бізнес-структурі Кличків діє KLITSCHKO Management Group (KMG). Її спеціалізація – спортивний маркетинг, укладання рекламних і комерційних контрактів та продаж медіаправ на спортивні події.



Володимир Кличко / Фото інстаграм klitschko

Готельний бізнес у Києві

Володимир Кличко також розвиває готельний напрям. У 2012 році він відкрив у центрі Києва бутик-готель 11 Mirrors Design Hotel, концепцію якого розробляли з урахуванням досвіду міжнародних подорожей та сучасних стандартів гостинності.

Згодом до готельних проєктів додався Globe Runner Hostel & Hotel, розташований неподалік Софійського собору. Таким чином, нерухомість і готельна справа стали окремою частиною підприємницької діяльності колишнього чемпіона світу.

WYLLIT: власний бренд здорового харчування

На початку 2020 року Кличко запустив бренд WYLLIT, орієнтований на спортсменів і людей, які ведуть активний спосіб життя. Асортимент включав протеїнові батончики, коктейлі, корисні перекуси, напої та інші продукти функціонального харчування.

Однак після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну публічна активність бренду суттєво скоротилася. Зокрема, остання публікація на офіційній сторінці WYLLIT в інстаграмі датована 3 березня 2022 року. Відтоді про активний розвиток цього напряму публічно повідомлялося значно менше.



Володимир Кличко / Фото інстаграм-сторінка wyllit

Благодійність та гуманітарні ініціативи

Окреме місце в діяльності Володимира Кличка посідають соціальні проєкти. Він є засновником Klitschko Foundation, який реалізує освітні та спортивні програми для дітей і молоді в Україні.

Після початку повномасштабної війни діяльність фонду розширилася та охопила гуманітарну допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Крім того, у перші дні повномасштабного вторгнення Володимир Кличко разом із Тетяною Кіль започаткував у Німеччині ініціативу #WeAreAllUkrainians, яка згодом перетворилася на неурядову організацію. Її діяльність спрямована на міжнародну підтримку України та допомогу постраждалим від війни.

Після російського вторгнення Кличко також активно долучився до міжнародного представлення України, закликаючи світову спільноту підтримувати країну та виступати проти російської агресії.