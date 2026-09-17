Його шлях до світової слави розпочався 30 років тому, у серпні 1996-го, коли 20-річний українець тріумфував на Олімпійських іграх в Атланті. Як за ці роки змінився легендарний спортсмен, розповість 24 Канал.

Доленосний 1996-й: тріумф, якого могло не бути

Мало хто знає, що золотої медалі Атланти у кар'єрі Володимира могло й не бути. Початково представляти Україну на Іграх мав його старший брат Віталій. Проте через позитивну допінг-пробу, яка стала наслідком лікування травми, Віталія відсторонили від змагань. Володимир швидко замінив брата й блискуче скористався цим шансом.

У фіналі надважкої вагової категорії він переміг Паеа Вольфграмма, виборовши омріяне "золото". Цей успіх став історичним: Атланта-1996 була першою Олімпіадою, де Україна виступала як незалежна держава, а молодому чемпіону довірили нести синьо-жовтий стяг на церемонії закриття Ігор.

Володимир Кличко на Олімпіаді-1996 / Фото фейсбук

Епоха домінування та вічні рекорди

Олімпійський тріумф став фундаментом для блискучої професійної кар'єри. Кличко завершив виступи у ринзі у 2017 році після драматичного й історичного бою з Ентоні Джошуа.

За плечима українця залишився унікальний рекорд довговічності в надважкій вазі: Володимир провів 4382 дні у статусі чемпіона, що досі є недосяжним результатом для інших боксерів. Сьогодні його ім'я офіційно вписане до Міжнародної зали боксерської слави.

Володимир Кличко / Фото інстаграм Кличка-молодшого

Особиста втрата та батьківський обов'язок

Попри видатні спортивні досягнення, останні місяці принесли ексчемпіону важкі особисті випробування. У серпні 2026 року трагічно пішла з життя його колишня наречена – американська акторка Гейден Панеттьєрі.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі / Фото Getty Images

Хоча пара розійшлася багато років тому, Володимир щемливо відреагував на трагедію. Він назвав Гейден важливою частиною свого життя та подякував їй за спільну доньку Каю-Євдокію. Зараз боксер самостійно займається вихованням дівчинки.