Це її зламало: чому Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко так і не одружилися

Американська акторка Гейден Панеттьєрі незадовго до смерті розповіла про свої тривалі стосунки з українським боксером Володимиром Кличком. Вона пояснила, чому, попри роки разом, їхній роман так і не привів до одруження.

За її словами, переломним моментом у їхніх стосунках стало рішення Кличка відкласти весілля. Про це вона розповіла в інтерв'ю американському виданню Us Weekly.

Цілий альбом ескізів весільних суконь

На той момент у Гейден уже був готовий цілий альбом ескізів весільних суконь, тому такий крок коханого сильно вдарив по її самолюбству та буквально "знищив її его".

Щоб приховати власну вразливість, акторка обрала захисну реакцію. Коли згодом Володимир змінив свою думку і повторно покликав її заміж, вона просто проігнорувала пропозицію, аби "завдати йому болю у відповідь".

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі / Фото Getty Images

Ситуація в парі суттєво погіршилася після народження доньки Каї-Євдокії у 2014 році. У Панеттьєрі почалася важка післяпологова депресія, на тлі якої вона почала зловживати алкоголем.

Комплекс взаємних образ, скасування урочистостей в останній момент та глибока криза остаточно унеможливили шлюб. Попри те, що роман тривав з 2009 року, у 2018-му пара остаточно розійшлася, так і залишившись у статусі заручених.

Володимир Кличко з колишньою нареченою / Фото Getty Images

Згодом колишнім закоханим вдалося побудувати теплі дружні стосунки заради виховання спільної дитини. Сам Кличко роками уникав подробиць особистого життя і не коментував стосунки з екснареченою.

Гейден Панеттьєрі з колишнім нареченим / Фото Getty Images

Нагадаємо, у серпні 2026 року 36-річна Гейден Панеттьєрі раптово пішла з життя у Південній Кароліні через зупинку серця. Володимир Кличко емоційно відреагував на смерть колишньої обраниці, зазначивши, що родина перебуває в стані глибокого шоку. Він назвав Гейден важливою частиною свого життя та пообіцяв, що завжди виховуватиме їхню 11-річну доньку в абсолютній повазі та пам'яті про матір.