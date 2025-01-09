Кличко-молодший провів тренування для українських ветеранів

Володимир Кличко разом з Ігорем Фаніяном зустрілись українськими військовими. Колишній чемпіон світу та промоутер провели тренування для ветеранів війни.

Кличко-молодший та Фаніян провели зустріч з українськими воїнами на базі спортивно-реабілітаційного центру Tytanovi, повідомляє 24 канал із посиланням на Spartabox Faniian Promotions.

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Зустріч Кличка з українськими ветеранами

Володимир Кличко та Ігор Фаніян провели тренування для українських воїнів, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Кличко-молодший поділився своїм значним досвідом з ветеранами.

Зазначимо, що 25 січня, у Києві відбудеться вечір боксу. Участь візьмуть не тільки боксери-професіонали, а також ветерани, які отримали травми, захищаючи Україну від ворога.