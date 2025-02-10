Кличко-молодший шокував публіку зізнанням щодо своєї кар'єри

Володимир Кличко беззаперечно легендарний боксер. "Доктор Сталевий Молот" золотими літерами вписав своє прізвище в історію цього виду спорту.

За свою кар'єру Кличко-молодший провів чимало видовищних та яскравих поєдинків. Легенда боксу також здобув велику кількість чемпіонських поясів.

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Що сказав Кличко

Володимир Кличко висловився щодо своєї кар'єри. Зокрема, "Доктор Сталевий Молот" розповів, чому він вирішив почати займатись боксом, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Також Кличко-молодший поділився думками про що він думав на початку занять спортом. Володимир зізнався для чого йому потрібен був бокс.

Я раніше вже говорив про це. Я завжди використовував спорт, зокрема бокс, як інструмент. Я не хотів бути боксером, але я хотів подорожувати. За радянських часів, коли мені було 14, ти не міг виїжджати за межі країни, якщо ти не політик чи спортсмен. Для політика я був надто молодий, а для спортсмена – це ідеальний час,

– зізнався Кличко-молодший.

Зазначимо, що Володимир Кличко за свою кар'єру провів 69 поєдинків, здобувши 64 перемоги, з яких 54 нокаутом. Також "Доктор Сталевий Молот" програв п'ять боїв. Він володів титулами чемпіона світу WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, що останнім часом з'являється чимало чуток щодо повернення Кличка-молодшого у професійний ринг. Легенда боксу планує побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.