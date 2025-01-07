Підігріває інтригу: Кличко провів спаринг з учасником Олімпійських ігор

Все більше чуток з'являється навколо ймовірного повернення Володимира Кличка у ринг. Легенда боксу прагне стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.

Колишній американський боксер здобув чемпіонський титул у віці 45 років. Володимиру Кличку ж 25 березня минулого 2024 року виповнилось 48 років.

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Кличко тримає себе у формі

Сам ексбоксер підігрів інтригу на тлі інформації про його можливе повернення на профі-ринг. Кличко-молодший провів спаринг з 25-річним українським супертяжем Дмитром Ловчинським. Спільне фото виклав у себе в інстаграмі чемпіон України з Броварів, пише 24 Канал.



Володимир Кличко із Дмитром Ловчинським / Скриншот з інстаграму боксера

Окрім цього 6 січня 2025 року Володимир Кличко завітав на тренування колишнього чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версією WBC Віктора Постола. Останній похизувався світлиною з легендою боксу на своїй сторінці в інстаграмі.



Віктор Постол і Володимир Кличко / Фото з інстаграму боксера

Як бачимо, Володимир Кличко у свої 48 років перебуває у відмінній формі.

Нагадаємо, що у ЗМІ була інформація, що Тайсон Ф'юрі може дати реванш Володимиру Кличку, який програв "Циганському королю" 28 листопада 2015 року. У тому бою українець програв британцю за одноголосним рішенням суддів та втратив усі свої титули – двічі 115-112 та 116-111.

Однак одіозний британський боксер хоче солідно заробити за можливий бій-реванш проти Кличка-молодшого. Вряд цей бій сильно цікавить українця, адже Тайсон після двох поразок від Олександра Усика у 2024-му не володіє жодним чемпіонським поясом.

Також про бій із Кличком заговорив вже навіть чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа.