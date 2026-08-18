Свою позицію Григорук озвучив в інтерв'ю vRINGe. Якщо Кличко все ж повернеться, українець матиме шанс перевершити досягнення Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі.

Чи повернеться Кличко на ринг: думка Григорука

Втім, Григорук не вважає такий сценарій реалістичним і категорично виступив проти бою з Кабаєлом.

Я вважаю, що це все порожні балачки. Можливо, він вийде на ринг. Але не проти такого суперника. А якщо вийде проти сильного суперника, то це буде помилкою,

– заявив тренер.

За словами Григорука, у 50-річному віці повноцінна підготовка до 12-раундового поєдинку може стати серйозним випробуванням для організму.

Я думаю, що він пішов. І досить уже говорити про Кличка, про якісь повернення. 50 років – це все-таки вік. Мені зараз 43. І я відчуваю, що вже не так швидко відновлююся. А що вже казати про 50?,

– зазначив фахівець.

Григорук також наголосив, що тренувальні спаринги не можна порівнювати з повноцінним професійним боєм.

Постояти в парах чотири раунди з кимось – це одне. А інша справа – виходити на 12-раундовий бій і проводити повноцінну підготовку. У такому віці ти в будь-який момент можеш отримати травму,

– пояснив він.

Окремо тренер висловився про потенційний поєдинок Кличка з Кабаєлом, назвавши його недоцільним.

Бій з Кабаєлом? Ну… Я вважаю, що Кличко виходити на ринг з Кабаєлом – це не те, що помилка… Це взагалі нерозумно, неправильно і так далі,

– сказав Григорук.

Нагадаємо, Кличко востаннє виходив на професійний ринг у 2017 році. Тоді українець достроково поступився Ентоні Джошуа в одному з найяскравіших боїв своєї кар'єри.

Варто зазначити, що нещодавно стало відомо про смерть Гейден Панеттьєрі. 36-річна американська акторка була колишньою нареченою Кличка та матір'ю його єдиної доньки.