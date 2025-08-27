Володимир Кличко – жива ікона світового боксу. Українському колишньому боксеру вже виповнилось 49 років, а він досі будує чемпіонські плани.

Вже доволі давно Володимир Кличко повідомив про своє прагне відновити професійну кар'єру. Українець живе не лише надією про мир в Україні, а й бажанням побити рекорд Джорджа Формана, інформує 24 Канал.

Варто прочитати Перемагав Зеленського та приховує справжнє ім'я: що відомо про Мозеса Ітауму

Що відомо про рекорд Формана?

Джордж Форман у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в історії важкої ваги. 5 листопада 1994 року американський боксер вийшов у ринг проти земляка Майкла Мурера. Поєдинок не тривав усі регламентовані 12 раундів. Вже у 10-й трихвилинці Форман оформив дострокову перемогу над Мурером, здобувши чемпіонські титули за версіями WBA та IBF.

Кличко-молодший тепер хоче побити рекорд легенди, який, на жаль, відійшов у засвіти 21 березня 2025 року. Однак Володимир не поспішає із камбеком. Легендарний ексбоксер запевнив, що наразі для нього на першому місці не відновлення кар'єри, а допомога Україні у війні над Росією.

Попри це у ЗМІ не забувають про бажання Володимира відновити кар'єру та вже навіть встигли скласти цілий список із потенційних суперників для "Доктора Сталевий Молот".

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Кубрат Пулєв

Одним із таких можливих опонентів, якого згадували у пресі, є Кубрат Пулєв. 44-річний болгарський боксер, який востаннє виходив у ринг 7 грудня 2024 року. У цей вечір боксу Пулєв провів бій проти німця Мануеля Чарра. У зустрічі ветеранів у Софії (Болгарія) перемогу здобув місцевий боксер, завоювавши титул чемпіона WBA (Regular) у важкій вазі.



Кубрат Пулєв / Фото Getty Images

Кубрат Пулєв провів на профі-рингу 35 боїв, у яких оформив 32 перемоги (14 – нокаутом) при 3-х поразках.

Цікаво, що Пулєв вже має за своєю спиною бій проти Володимира Кличка. Боксери зустрічались в одному рингу 15 листопада 2014 року. Двобій відбудеться у рамках вечора боксу у німецькому Гамбурзі. На кону стояв пояс IBF, яким володів на той момент українець. Це був перший захист цього чемпіонського поясу для Володимира.

Відзначимо, що цей двобій повинен був відбутись ще у вересні того ж року, але був перенесений через травму боксера із України. Вже у стартовому раунді Володимир двічі відправляв свого суперника у нокдаун. У 3-му раунді Пулєв знову "засмагав" на канвасі.

Кличко-молодший довів справу до перемоги вже у 5-му раунді, коли лівим хуком нокаутував Кубрата.

Відеоогляд бою Кличко – Пулєв

Якщо Пулєв програв Кличку, то здобув перемогу над іншим українцем Ігорем Шевадзуцьким, з яким побився 30 березня минулого року у болгарській Софії.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі – ще один не чужий суперник для "Доктора Сталевий Молот". Їх двобій був запланований на 24 жовтня. Однак був перенесений через травму українського боксера. Все ж таки 28 листопада 2015 року Кличко та Ф'юрі вийшли в один ринг у німецькому місті Дюссельдорф.



Тайсон Ф'юрі / Фото Getty Images

Володимир Кличко підійшов до цього протистояння у статусі чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у важкій вазі. Натомість Тайсон на той момент був обов'язковим претендентом по лініях WBA і WBO, запевнявши, що поставить хрест на професійній кар'єрі українця.

Вже зі старту їх двобою "Циганський король" повністю контролював хід поєдинку, хоча протистояння тривало усі 12 раундів. Однак усі троє суддів одноголосно віддали перемогу британцю – 115-12 (двічі) та 116-111 на користь Тайсона.

Ф'юрі став автором одного із найбільших апсентів в історії боксу, коли аутсайдер здолав фаворита бою!

Відеоогляд двобою Кличко – Ф'юрі

За свою кар'єру "Циганський король" провів 37 поєдинків – 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия. Тайсон неодноразово прощався із боксом. Востаннє таке рішення Ф'юрі прийняв після двох поспіль за рік поразок від Олександра Усика. На початку січня 2025-го британець заявив про свій відхід на пенсію, де він перебуває до сьогодні.

Щоправда, вже Тайсон перервав своє мовчання. Нещодавно Ф'юрі заявив, що готовий відновити кар'єру лише заради трилогії із Усиком. І це на тлі чуток про ймовірну британську битву проти Ентоні Джошуа. "Циганський король" підтримує фізичну форму, а авторитетний журнал The Ring виклав відео із одного із тренувань британця, залишивши інтригуючий підпис: "Тайсон Ф’юрі демонструє свої навички боксу з тінню, готуючись до повернення у 2026 році".

Володимир би точно не був проти вийти у ринг проти Ф'юрі, з ким має свої власні рахунки.

Ентоні Джошуа

Також у цьому списку фігурує ім'я ще одного представника британського боксу – Ентоні Джошуа. Ей Джей, як і Ф'юрі, вже теж має за своєю спиною бій проти Кличка-молодшого. 29 квітня 2017 року британець проводив свій третій захист поясу IBF у важкій вазі.



Ентоні Джошуа / Фото Getty Images

У 5-му раунді Джошуа відправив Кличка у нокдаун, а вже у наступній трихвилинці Ентоні сам попробував, як це полежати на ринзі після потужного правого від українця.

В 11-му раунді Кличко пропустив аперкот і вдруге побував у нокдауні. Якимось дивом Володимир продовжив двобій, але вже через декілька секунд опинився біля канатів та прийняв на себе потужну комбінацію із ударів Ей Джея. Рефері зупинив безжальне побиття українця, зафіксувавши дострокову перемогу технічним нокаутом.

Кличко – Джошуа: відеоогляд поєдинку

Для Джошуа ця перемога стала 19-ю у професіоналах. Цей поєдинок проти Ентоні став останнім у професійній кар'єрі Володимира Кличка.

Станом на серпень 2025-го на рахунку Ентоні вже 32 двобої на профі-рингу, у яких він здобув 28 перемог (25 – нокаутом), зазнавши 4-х поразок (від Енді Руїза, від Даніеля Дюбуа та дві від Олександра Усика). Востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли несподівано програв нокаутом у 5-му раунді Дюбуа.

Даніель Дюбуа

Єдиний у цій когорті боксерів, який раніше не бився проти "Доктора Сталевий Молот", є Даніель Дюбуа. 27-річний британський боксер, який вже відчув на власній шкірі, що таке міцний кулак Олександра Усика. 19 липня 2025 року "Динаміт" вдруге програв боксеру із Сімферополя, втративши титул IBF.



Даніель Дюбуа / Фото Getty Images

Ця поразка стала для Дюбуа третьою у професійній кар'єрі у 25-ти проведених боях. Також у них Даніель оформив 22 звитяги (21 – нокаутом). Востаннє "Динаміт" перемагав якраз у вересні 2024-го, коли здолав Джошуа.

Нагадаємо, що поміж двома поразками від Усика Дюбуа провів три переможні бої. Британець здолав Джаррела Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

Володимиру Кличку було б точно цікаво провести бій проти будь-якого із вищезгаданих боксерів. На рахунку української легенди 64 перемоги (54 – нокаутом) при 5-ти поразках у 69-ти зустрічах. Раніше перший володар чемпіонського поясу в історії незалежної України Андрій Синєпупов оцінив шанси побачити повернення Кличка у ринг.