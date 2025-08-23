Багато людей із боксерського світу стверджують, що британський бокс виховав гідну заміну Олександру Усику на вершині хевівейту. Мова йде про Мозеса Ітауму. Боксеру лише 20 років, а йому вже пророкують "золоті гори" у боксі, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Від Усика до Хижняка: хто з українців ставав чемпіоном світу у любительському боксі

Велика Британія – не Батьківщина Ітауми?

Мозес Ітаума народився 28 грудня 2004 року у маленькому словацькому містечку Кежмарок, яке налічує близько 15 тисяч населення. Батько боксера має національність Нігерії. Натомість мама Мозеса є словачкою. Також в Ітауми є два старші брати – Кароль та Самюел.

На жаль, у Словаччині Мозес, його брати та батько зіштовхнулись із расизмом.

Тому у 2007-му році родина прийняла серйозне рішення про переїзд у Велику Британію, яка просто кипить зірками боксу. На той момент Мозесу ще навіть не було 4-х років, тому батьки не думали про його спортивне майбутнє.

У Словаччині в Ітауми залишилась жити бабуся та друзі матері. Не можна сказати, що Мозес забув свою Батьківщину, куди час від часу таки навідується. Можливо, якби не переїзд, то Мозес Ітаума б не став боксером.

Мозес – несправжнє ім'я боксера?

Виявляється, що Ітаума не виступає під своїм справжнім іменем. Ім'я боксеру змінили промоутери. При народженні батьки назвали боксера Енріко. Однак функціонери вирішили, що це ім'я не є надто потужним та гучним для майбутнього чемпіона.

Хто змотивував Ітауму повернутись у бокс?

У Мозеса був гарний приклад для наслідування. Першим у родині із боксерським рингом познайомився його найстарший брат Кароль. Мозес та середущий брат Сем більше цікавились футболом. Однак Мозесу швидко надоїла улюблена гра мільйонів. Після чого він повернувся до занять із боксу.



Ітауму називають наступним королем боксу / Фото Getty Images

Із кожним роком Мозес все більше часу приділяв боксу. Вже із юних років Мозес виглядав на голову сильнішим за своїх однолітків, а його стиль у ринзі був не схожим на інших. Вже у віці 15 років Ітаума став спаринг-партнером Джо Джойса та Лоуренса Околі.

Аматорська кар'єра Мозеса Ітауми

Навесні 2017-го Ітаума став чемпіоном Англії серед юнаків, коли у фіналі переміг Латіфа Хана. Також він був найкращим на інших національних змаганнях із боксу.

Однак пандемія коронавірусу негативно вплинула на світовий спорт, зокрема аматорську кар'єру Ітауми. Через масову захворюваність Мозес, як і інші боксери залишились без практики.

Коли захворюваність почала зменшуватись, Ітаума став чемпіоном молодіжного національного чемпіонату Англії у вазі понад 92 кілограми. Після чого став чемпіоном Європи серед молоді. Цікаво, що у півфіналі змагань Ітаума достроково здолав українця Олександра Зеленського.

Восени 2022-го Ітаума ще й став чемпіоном світу серед молоді, де знову у фіналі здолав все того ж українського суперника Зеленського.

На аматорському рівні оформив 24 перемог (11 – нокаутом). У січні 2023-го підписав контракт із промоутерською компанією Френка Воррена.

Дебют мрії на "Вемблі" та бій з українцем

28 січня 2023-го року Ітаума дебютував у професіоналах. Мозес вийшов у ринг проти чеха Марчела Боде на легендарному "Вемблі" у Лондоні. Вже у першому із чотирьох встановлених раундів Мозес відправив суперника у нокаут.

У своєму третьому бою на профі-рингу Мозес зустрівся із українцем Костянтином Довбищенком, якого переміг за рішенням суддів (60-54) після усіх 6-ти раундів.

Свій перший двобій за межами Великої Британії Ітаума провів наприкінці жовтня 2023-го, коли переміг угорця Іштвана Берната у Саудівській Аравії. Переможна серія продовжилась!

18 травня 2024 року Ітаума виборов вакантний титул WBO Inter-Continental у важкій вазі завдяки перемозі над Іллею Мезенцевим із Німеччини. Молодий британець вже у другому раунді змусив суперника опинитись у нокауті.



Мозес Ітаума / Фото Getty Images

Відтоді Ітаума провів три успішні захисти титулу: у липні 2024-го переміг поляка Маріуша Ваха, у грудні 2024-го був сильнішим за Демсі Маккіна із Австралії, а у травні 2025-го здолав американця Майка Балогуна. Цікаво, що жоден із цих трьох поєдинків не тривав довше 3-х раундів!

Повалив ветерана боксу

16 серпня 2025 року Мозес побився проти 37-річного досвідченого земляка Ділліана Вайта. Ітаума не був привітним вже зі старту бою та вже у першому раунді відправив Вайта "спати" – нокаут.

20-річний британець викидав багато ударів. Натомість Вайт погано діяв у захисті, пропускаючи велику кількість комбінацій від молодого суперника. Після чергової потужної порції ударів від "Нового Майка Тайсона" у голову Вайта, Ділліан завалився на настил рингу. 37-річний боксер ще намагався продовжити бій, але ледь підійнявся на ноги.

Відеоогляд бою Ітаума – Вайт

Як Ітаума реагує на порівняння із легендарним Тайсоном?

Мозесу Ітаумі вже приписали прізвисько "Новий Майк Тайсон", порівнюючи його із легендарним Майком Тайсоном.

Сам 20-річний британець спокійно реагує на таке прізвисько. Ітаума запевнив, що не хоче, аби його порівнювали із "Залізним Майком", а також не хоче йти шляхом "Залізного Майка".

Якщо один молодий Майк Тайсон, інший – африканський, то це означає, що Майк Тайсон – оригінал. А всі інші – копії. Я ж не хочу бути таким, не хочу бути копією Майка Тайсона чи Джорджа Формана. Очевидно, я не звинувачую нікого за такі думки, бо завжди будуть робитись порівняння. Але я хочу створити власну кар’єру і прокласти власний шлях,

– заявив Ітаума.

Ітаума не буде кидати виклик Усику?

Попри його юний вік Ітауму вже порівнюють із Усиком та називають наступником непереможного українця. Йому пророкують вершини хевівейту та звання наступного чемпіона світу.

Йому навіть приписують бій проти самого Усика. Однак сам Мозес тверезо оцінює ситуацію. Британський боксер розповідав, що не збирається кидати виклик абсолютному чемпіону світу у хевівейті, адже ще не заслужив на такий великий бій.