Кличко звернувся до Ітауми після сенсаційної поразки

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко висловився щодо титульного бою за пояс IBF. У цьому поєдинку хорват Філіп Хргович здобув перемогу над британцем Мозесом Ітаумі, завдавши йому першої поразки в професійній кар'єрі.

Легендарний український боксер у своїх соцмережах привітав переможця, який свого часу був його спаринг-партнером. Також він висловив підтримку молодому британському спортсмену.

Реакція Кличка на бій Хргович – Ітаума

Кличко наголосив, що вирішальним фактором у протистоянні стала саме стійкість. Українець відзначив витривалість Хрговича, яка, на його думку, і забезпечила успіх у поєдинку.

Мій улюблений принцип у методології FACE – це витривалість (Endurance). І знову витривалість перемагає майстерність і талант, як учора ввечері в бою між Хрговичем та Мозесом. Вітаю мого колишнього спаринг-партнера, єдиного й неповторного Філіпа Хрговича – ти справжній чемпіон!,

– написав Кличко.

Водночас Володимир підтримав Ітауму.

Я сам був на твоєму місці, Мозесе: ти зможеш повернутися та злетіти ще вище, якщо справді цього прагнеш,

– звернувся до британця український ексчемпіон.

Нагадаємо, драматичний поєдинок відбувся на "O2 Arena" в Лондоні та завершився сенсаційною перемогою Хрговича технічним нокаутом у 9-му раунді. Рефері зупинив бій за мить до того, як кут британця викинув білий рушник. Через сильне виснаження та травму ноги Ітауму залишив ринг на ношах.

У рамках цього ж боксерського вечора виступив українець Денис Берінчик, який поступився британцю Сему Ноуксу в поєдинку за титул WBO International у легкій вазі.