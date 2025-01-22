Відомий тренер несподівано запропонував кривднику "Залізного Майка" побитись із Кличком

Американський тренер Тедді Атлас раптово звернувся до боксера-блогера Джейка Пола. Наставник знайшов нового суперника для кривдника Майка Тайсона.

У середині листопада 2024-го року Джейк Пол побився проти легендарного Майка Тайсона. "Залізний Майк" непогано розпочав поєдинок, але по ходу зустрічі програвав молодшому на 31 рік супернику. Боксер-блогер заслужено переміг за рішенням суддів і завдав поразки легенді рингу.

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Нова легенда для Джейка Пола

Перемога над ветераном боксу надала ще більшої самовпевненості Джейку, який замахнувся на бій із Саулем "Канело" Альваресом.

Однак відомий тренер Тедді Атлас знайшов іншого суперника для Пола-молодшого. Наставник із США запропонував одіозному боксеру-блогеру в опоненти ще одну легенду боксу – Володимира Кличка. Таку заяву коуч зробив на тлі чуток про ймовірне повернення українця у ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut.

Довідка. Джордж Форман у 45 років став найстаршим чемпіоном світу. Тепер це досягнення хоче побити 48-річний Володимир Кличко.

Атлас відзначив відмінну форму Кличка-молодшого, з яким він зустрічався на бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді. Тедді додав, що Володимир виглядає, ніби зроблений зі сталі.

Він не має серйозних ушкоджень. Не можна сказати, що він надто постраждав за свою кар’єру. Так, у нього були кілька поразок нокаутом, але це не були постійні побиття, які могли б сильно зашкодити його майбутньому. Він все ще "Сталевий молот". Він гігант і все ще може бити як чорт. Сила нікуди не зникає. Як я вже казав, він все ще має сильний удар правою. Він має чудовий вигляд. Він у чудовій формі, і, хлопче, якби це сталося, багато людей хотіли б побачити, як Пол отримує по заслугах,

– заявив Тедді Атлас.

Нагадаємо, що навіть Даніель Дюбуа у своїх інтерв'ю пригадував можливий бій проти Кличка-молодшого. Однак перед "Динамітом" стоїть завдання захисту титулу IBF у зустрічі проти Джозефа Паркера (22 лютого), аби отримати можливість побитись із непереможним Усиком.

Також була інформація про можливий реванш для Володимира від Тайсона Ф'юрі. Однак британець вирішив вчергове повішати рукавички на цвях.