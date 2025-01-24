Кличко-молодший вперше прокоментував можливе повернення в ринг
- Володимир Кличко не надав конкретної відповіді щодо повернення в бокс, заявивши, що коментувати це немає сенсу.
- Кличко може погодитись лише на чемпіонський бій, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.
Останнім часом ходили чутки щодо можливого повернення Володимира Кличка у ринг. Колишній чемпіон світу навіть провів тренувальний спаринг.
Кличко-молодший прокоментував своє повернення в ринг. Фанатів здивувала відповідь легенди українського боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на "Новини.Live".
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Чи повернеться Кличко у бокс?
Досі немає конкретики щодо повернення Володимира Кличка у бокс. Відомий український супертяж вперше відреагував на чутки про можливий камбек у професійний ринг.
Кличко-молодший або вирішив підігріти інтерес, або не збирається знову боксувати. Лаконічна відповідь колишнього чемпіона світу змушує задуматись.
Повернутися в бокс? Немає сенсу коментувати. Чому? Не цікаво,
– сказав Кличко-молодший.
Зазначимо, що Володимир може погодитись лише на чемпіонський бій. Легенда українського боксу має на меті побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.