Рой Джонс-молодший висловився про повернення Кличка. Легенда боксу підтримав колишнього чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Що сказав Джонс-молодший

Рой Джонс-молодший заявив, що Володимир Кличко доволі сильний, щоб зробити що завгодно. Легенда боксу наголосив, що супертяжам легше повернутись на ринг.

Джонс-молодший виділив сильні сторони "Доктора Сталевого Молота". На його думку, Володимир Кличко має хороший удар, інтелект та випереджає Тайсона Ф'юрі у плані розуміння боксу. Рой назвав також слабке місце українця.

Тож чому б йому не повернутися? Якщо він витримає удар – чому б і ні? Але підборіддя завжди буде проблемою для Кличка. Знаєш, це була одна з його слабкостей у найкращі роки – якщо влучити в підборіддя, можна було його дістати. Але треба ще до нього дістатися,

– сказав Джонс-молодший.

Зазначимо, що Володимир Кличко планує побити рекорд Джорда Формана. "Доктор Сталевий Молот" хоче стати найстаршим чемпіоном світу у хевівейті.

Востаннє Кличко-молодший бився у 2017 році проти Ентоні Джошуа. Український боксер достроково поступився британцю.