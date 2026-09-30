В рейтингах українських боксерів Володимира Кличка часто розміщують вище за старшого брата. Одним із головних аргументів на користь Володимира є статистика та масштаб професійної кар'єри.

Порівняння спортивних кар'єр Володимира та Віталія Кличків

На професійному рівні Володимир Кличко провів 69 боїв, здобув 64 перемоги, з яких 54 нокаутом, та зазнав п'яти поразок. Він тривалий час володів головними чемпіонськими поясами надважкої ваги, провів велику кількість титульних захистів і залишався на вершині дивізіону протягом багатьох років.

Володимир Кличко / Фото Getty Images

Віталій Кличко провів 47 професійних поєдинків, здобув 45 перемог, 41 із них нокаутом, та програв лише двічі. Його професійна кар'єра була коротшою, однак старший Кличко також став чемпіоном світу у надважкій вазі та запам'ятався високою нокаутуючою ефективністю.

Особливу увагу привертає характер двох поразок Віталія. У 2000 році він поступився Крісу Берду через зняття з бою після травми плеча. У 2003 році його поєдинок із Ленноксом Льюїсом був зупинений через розсічення. Через це прихильники Віталія часто наголошують, що він не зазнав поразки достроково внаслідок нокауту.

Саме різницю у стилях братів свого часу описував їхній тренер Джонатон Бенкс. В інтерв'ю BoxingScene він порівняв Володимира з боксером, який прагнув контролювати суперника за допомогою техніки та контратак, тоді як Віталія назвав значно активнішим і більш орієнтованим на постійний тиск.

Це ніби ніч і день. Володимир – це типовий боксер, адже намагався перебоксувати суперника або контратакувати його. А Віталій вже був просто невпинним,

– розповідав він.

Брати Клички фактично сформували окрему епоху у світовій надважкій вазі. У різні періоди вони спільно володіли головними чемпіонськими поясами дивізіону, а їхнє домінування стало відомим як "ера Кличків".

Віталій провів останній бій у вересні 2012 року, перемігши Мануеля Чарра. У грудні 2013-го він офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри. У 2018 році Віталія Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Віталій Кличко – Шеннон Бріггс / Фото Getty Images

Володимир залишався на професійному рингу довше. У листопаді 2015 року він поступився британцю Тайсону Ф'юрі та втратив чемпіонські титули. Останній поєдинок українець провів у квітні 2017 року на лондонському "Вемблі", де програв Ентоні Джошуа в одному з найвідоміших боїв своєї кар'єри. У серпні того ж року Кличко оголосив про завершення виступів.