Тренер непереможного боксера раптово дорікнув Кличку

Володимир Кличко раптово почув у свою сторону критику. Наставника німецького боксера Агіта Кабаєла несподівано для усіх із докором висловився у бік легенди боксу.

Тренер Шукрю Аксу не приховує свого розчарування від ігнорування Володимира Кличка. Наставник Агіта Кабаєла засмутився через те, що український колишній боксер не привітав його підопічного із перемогою ще у травні 2024 року, інформує 24 Канал із посиланням на Sport.de.

Чому тренер Кабаєла розкритикував Кличка?

Німець провів бій проти кубинця Френка Санчеса у рамках андеркарду першої зустрічі Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі 18 травня 2024 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Двобій закінчився достроковою перемогою Кабаєла у сьомому раунді.

Наставник Агіта розповів, що Кличко-молодший був присутній на вечорі боксу в Ер-Ріяді, але не привітав його підопічного зі звитягою. Аксу заявив, що Володимир розбагатів завдяки боксу у Німеччині.

Ми представляємо Німеччину. Він навіть не привітав його. Хіба це не сумно? Він повністю нас обійшов. Кличко розбагатів завдяки боксу в Німеччині. Він міг би сказати: "Хлопче, ти добре бився. Вітаю",

– сказав коуч Кабаєла.

Відеоогляд бою Кабаєл – Санчес

Хто такий Агіт Кабаєл?

33-річний німецький боксер, який дебютував на профі-рингу у червні 2011-го.

Відтоді Кабаєл оформив 36 перемог (18 – нокаутом). Німець досі не знає смаку поразки (дані BoxRec).

Востаннє Агіт виходив у профі-ринг у лютому 2025-го, коли легко нокаутував китайця Чжана Чжілея.

За його спиною перемога над відомим британським супертяжем Дереком Чісорою, яку він здобув у 2017-му році.

Кабаєл може стати суперником Уиска?

Як повідомило видання World Boxing News, Олександр Усик дізнався свого потенційного наступного суперника. Спершу українцю потрібно підписати контракт про проведення бою із Деонтеєм Вайлдером та здолати "Бронзового бомбардувальника".

Водночас американець вірить у свою перемогу нокаутом над Олександром.

Якщо Усик тріумфує, то тримає обов'язковий захист поясу WBC проти переможця дуелі Кабаєл – Даміан Книба. Їх протистояння заплановане на 10 січня 2026 року.

Цікаво, що найближчий опонент Агіта також немає за своєю спиною поразок – 17 переможних зустрічей (11 – нокаутом). У жовтні 2025-го Даміан переміг американця Джої Давейко.