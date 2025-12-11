Тренер непобедимого боксера внезапно упрекнул Кличко

Владимир Кличко внезапно услышал в свою сторону критику. Наставника немецкого боксера Агита Кабаела неожиданно для всех с упреком высказался в сторону легенды бокса.

Тренер Шукрю Аксу не скрывает своего разочарования от игнорирования Владимира Кличко. Наставник Агита Кабаела расстроился из-за того, что украинский бывший боксер не поздравил его подопечного с победой еще в мае 2024 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Sport.de.

Вот так Авторитетный тренер раскритиковал Усика за решение драться с Уайлдером

Почему тренер Кабаэла раскритиковал Кличко?

Немец провел бой против кубинца Фрэнка Санчеса в рамках андеркарда первой встречи Александра Усика против Тайсона Фьюри 18 мая 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок закончился досрочной победой Кабаела в седьмом раунде.

Наставник Агита рассказал, что Кличко-младший присутствовал на вечере бокса в Эр-Рияде, но не поздравил его подопечного с победой. Аксу заявил, что Владимир разбогател благодаря боксу в Германии.

Мы представляем Германию. Он даже не поздравил его. Разве это не печально? Он полностью нас обошел. Кличко разбогател благодаря боксу в Германии. Он мог бы сказать: "Парень, ты хорошо дрался. Поздравляю",

– сказал коуч Кабаэла.

Видеообзор боя Кабаел – Санчес

Кто такой Агит Кабаел?

33-летний немецкий боксер, который дебютировал на профи-ринге в июне 2011-го.

С тех пор Кабаел оформил 36 побед (18 – нокаутом). Немец до сих пор не знает вкуса поражения (данные BoxRec).

Последний раз Агит выходил в профи-ринг в феврале 2025-го, когда легко нокаутировал китайца Чжана Чжилея.

За его спиной победа над известным британским супертяжеловесом Дереком Чисорой, которую он получил в 2017-м году.

Кабаел может стать соперником Уиска?

Как сообщило издание World Boxing News, Александр Усик узнал своего потенциального следующего соперника. Сначала украинцу нужно подписать контракт о проведении боя с Деонтеем Уайлдером и одолеть "Бронзового бомбардировщика".

В то же время американец верит в свою победу нокаутом над Александром.

Если Усик торжествует, то держит обязательную защиту пояса WBC против победителя дуэли Кабаел – Дамиан Кныба. Их противостояние запланировано на 10 января 2026 года.

Интересно, что ближайший оппонент Агита также не имеет за своей спиной поражений – 17 победных встреч (11 – нокаутом). В октябре 2025-го Дамиан победил американца Джои Давейко.