Ексчемпіон світу обрав суперників для Ломаченка, якщо той повернеться у ринг

Колишній український боксер, а нині тренер В'ячеслав Сенченко висловив свою думку щодо можливого майбутнього Василя Ломаченка. Досі немає жодної конкретики щодо ймовірного продовження кар'єри чемпіона світу.

В'ячеслав Сенченко вірить у те, що Василь Ломаченко зможе повернутись на якісний рівень, якщо таки повернеться у профі-ринг. Наразі боксер та його команда чекають на фінальне рішення лікарів щодо проблем зі спиною, інформує 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Сенченко високо оцінив Ломаченка

Український тренер назвав Ломаченка одного зі найкращих у світі. За його словами, попри вже солідний вік (37 років) Василь може дати гідний бій будь-якому супернику.

"Я думаю, що може. І взагалі, я вважаю, що Ломаченко один з найкращих, попри його вік та важку кар'єру, він може дати будь-якому чемпіону такий бій, що не факт, що хтось виграє. Але тут все залежить від того, якою буде ситуація зі здоров'ям у Василя, бо я читав, що в нього там і травми, й інші проблеми", – сказав Сенченко.

Колишній чемпіон світу припустив, якщо Ломаченко таки повернеться у ринг, то хотів би побачити його у боях із найкращими суперниками. Сенченко поставив у приклад Кейшона Девіса, Джервонту Девіса та Шакура Стівенсона.

Не має значення з ким. Ломаченко – це той боксер, який створить проблеми для будь-якого чемпіона,

– додав ексбоксер.

Відзначимо. що за спиною 37-річного Ломаченка 18 перемог (12 – нокаутом) та 3 поразки у 21-му бою. Востаннє Василь виходив у ринг у травні минулого року, коли нокаутував Джорджа Камбососа в 11-му раунді.

Попри ці всі проблеми зі здоров'ям у Ломи 10 травня визначиться його можливий суперник. Переможець бою між Зауром Абдуллаєвим та Реймондом Мураталья отримає тимчасовий пояс IBF, а повноцінним володіє якраз Василь.