33-річний український боксер гіпотетично обрав на цю посаду чемпіон світу за версіями IBF та IBO Василя Ломаченка. Арнольд Хегай розхвалив 37-річного скандального земляка, пише 24 Канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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Хто міг би очолити НОК

Боксер, який нещодавно програв американцю Джоету Гонсалесу за роздільним рішенням суддів, наголосив, що очільник НОК повинен бути грамотним та чесним.

Повинен бути хтось дуже грамотний та чесний. Навіть не знаю. Дуже важка посада. О! Ломаченка б поставив,

– заявив Хегай.

Наразі невідомо, чи зможе Ломаченко продовжити свою кар'єру боксера через проблеми зі спиною. Наразі чекають висновків лікарів, які або поставлять крапку на виступах, або дадуть "добро" на повернення у ринг. Хоча інший український боксер Олександр Гвоздик розповідав, що чув, що Василь покінчив із боксом.

До слова. Наразі Ломаченко зупинився на статистиці у 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках у 21-му бою. Востаннє Василь виходив у ринг у травні 2024-го року, коли в 11-му раунді нокаутував Джорджа Камбососа.

Нагадаємо, що Арнольда Хегая після поразки від Гонсалеса надовго відсторонили від поєдинків – до 4 вересня поточного року.