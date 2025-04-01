Відомий менеджер заявив, що наразі команда Василя Ломаченка та сам боксер чекають медичні звіти лікарів. За їх результатами буде відомо, чи зможе українець повернутись у ринг, пише 24 Канал із посиланням на BadLeftHook.

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Арум про стан здоров'я Ломаченка

Боб Арум додав, що не все залежить від Ломаченка та його бажання знову битись у профі-рингу.

Ми чекаємо на медичні звіти, і тоді повідомимо всім. Це насправді не його рішення, а питання того, чи зможе він фізично виступати так, як хоче і як йому потрібно. І це не залежить від його волі – це те, що визначають лікарі. Він має дізнатися, наскільки серйозна проблема зі спиною. Тут багато чинників, які не пов’язані з його бажанням битися,

– сказав Арум.

Раніше менеджер Егіс Клімас заявляв, що Ломаченко повернувся до тренувального процесу, але рішення щодо кар'єри досі не прийнято. Була інформація, що протягом двох місяців уболівальники боксу дізнаються, чи повернеться Василь у ринг, чи попрощається із великим спортом.

Також менеджер українця у своєму коментарі запевняв, що лише родина Ломаченка та позитивні висновки лікарів можуть повернути Василя у професійний бокс.

Довідка. Попри ці всі проблеми зі спиною 10 травня визначиться можливий суперник Ломаченка. Василь дізнається потенційного опонента у рамках вечора боксу в Сан-Дієго у бою між росіянином Зауром Абдуллаєвим та американцем Реймондом Мураталья. Переможець поєдинку стане володарем тимчасового поясу IBF, адже повноцінним володіє якраз Ломаченко.

Востаннє Василь Ломаченко виходив у ринг у травні 2024-го року, коли переміг Джорджа Камбососа.