Известный менеджер заявил, что сейчас команда Василия Ломаченко и сам боксер ждут медицинские отчеты врачей. По их результатам будет известно, сможет ли украинец вернуться в ринг, пишет 24 Канал со ссылкой на BadLeftHook.

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Арум о состоянии здоровья Ломаченко

Боб Арум добавил, что не все зависит от Ломаченко и его желания снова драться в профи-ринге.

Мы ждем медицинские отчеты, и тогда сообщим всем. Это на самом деле не его решение, а вопрос того, сможет ли он физически выступать так, как хочет и как ему нужно. И это не зависит от его воли – это то, что определяют врачи. Он должен узнать, насколько серьезная проблема со спиной. Здесь много факторов, которые не связаны с его желанием драться,

– сказал Арум.

Ранее менеджер Эгис Климас заявлял, что Ломаченко вернулся к тренировочному процессу, но решение о карьере до сих пор не принято. Была информация, что в течение двух месяцев болельщики бокса узнают, вернется ли Василий в ринг, или попрощается с большим спортом.

Также менеджер украинца в своем комментарии уверял, что только семья Ломаченко и положительные выводы врачей могут вернуть Василия в профессиональный бокс.

Справка. Несмотря на все эти проблемы со спиной 10 мая определится возможный соперник Ломаченко. Василий узнает потенциального оппонента в рамках вечера бокса в Сан-Диего в бою между россиянином Зауром Абдуллаевым и американцем Рэймондом Мураталья. Победитель поединка станет обладателем временного пояса IBF, ведь полноценным владеет как раз Ломаченко.

Последний раз Василий Ломаченко выходил в ринг в мае 2024-го года, когда победил Джорджа Камбососа.