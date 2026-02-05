У США вибухнув скандал: чемпіона світу позбавили титулу за лічені години після рекордного бою

Світова боксерська рада (WBC) офіційно позбавила Шакура Стівенсона титулу чемпіона світу у легкій вазі. Це сталося всього через кілька днів після того, як американець успішно дебютував у новій ваговій категорії.

WBC офіційно зробила пояс у легкій вазі вакантним, повідомляє Ring Magazine. Тим самим Стівенсона позбавили титулу після того, як він переміг Теофімо Лопеса й став чемпіоном The Ring і WBO у напівлегкій вазі.

Що відомо про скандальне рішення WBC?

Стівенсон завоював титул чемпіона WBC у легкій вазі в листопаді 2023 року. Він провів три успішні захисти. Тимчасовим чемпіоном в легкій вазі є кубинець Хадьєр Еррера.

28-річний боксер у своїх соцмережах відреагував на рішення WBC. Американець припустив, що WBC нібито позбавила його титулу через конфлікт з його другом, колишнім абсолютним чемпіоном світу Теренсом Кроуфордом.

"100 тисяч якимось шахраям, які цього не заслуговують? Та ну. Лейлані (донька Шакура – 24 Канал), я краще віддам їх тобі, дівчинко. WBC взагалі не мали жодного стосунку до цього бою, але їх це просто з'їдає зсередини. Забирайте свій пояс – тільки не змушуйте мене… Я ж тільки-но заплатив цим чувакам після свого останнього бою… Та за що, чорт забирай, я зараз маю віддати вам 100 тисяч? Через те, що у вас конфлікт з Кроуфордом і ви вирішили наїхати на мене?" – сказав Стівенсон.

Що кажуть про рішення проти Стівенсона?

Авторитетний журналіст Ден Рафаель у соцмережах розкритикував рішення WBC, назвавши його ненормальним. Він підкреслив, що зазвичай чемпіону дають щонайменше кілька тижнів, щоб вирішити, у якій ваговій категорії він залишає титул.

"Шакур ще в липні провів обов'язковий захист по лінії WBC у легкій вазі, тож зараз у нього й не має бути обов'язкового бою. Я цього не розумію. Флойду ж дозволяли роками одночасно утримувати титули у напівсередній і першій середній вазі", – сказав Рафаель.

Що відомо про Стівенсона?