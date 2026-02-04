37-річний Джаррелл Міллер, який вперше з 2024 року повернувся у ринг, обіцяє покласти край рекорду Усика, який досі не зазнав жодної поразки на професійному ринзі. Про це він заявив в інтерв'ю The Ring.
Що Міллер сказав про Усика?
Важковаговик з 22 нокаутами в активі розповів, що б сталося, якби він вийшов у ринг проти Усика.
"Я його розчавлю", – коротко сказав Міллер.
Що Міллер сказав про Усика: дивіться відео
Амбіціям американця немає меж, адже він також впевнений, що зміг би перемогти Деонтея Вайлдера, Фабіо Вордлі та Даніеля Дюбуа.
Що відомо про повернення Міллера?
- Міллер повернувся на ринг під час вечора боїв Теофімо Лопеса проти Шакура Стівенсона на Madison Square Garden у Нью-Йорку.
- У непростому поєдинку він здобув перемогу розділеним рішенням суддів над Кінгслі Айбе. Найбільше уваги в бою привернуло те, що американець втратив перуку.
- Це був перший бій Міллера після того, як у серпні 2024 року він завершив нічиєю поєдинок з Енді Руїсом. До того американець зазнав поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа, якого двічі нокаутував Усик. До речі, поразка в бою з Дюбуа поки єдина в кар'єрі Міллера.
- Як пише Boxingnewsonline, його повернення до перемог може суттєво зміцнити шанси на поєдинок з Усиком, який досі не має опонента на 2026 рік. Цікаво, що ще у 2019 році Міллер погрожував, що переможе українця та "дасть йому урок".
- Утім, не слід забувати, що у 2019 році американця спіймали на допінгу, внаслідок чого він втратив шанс провести бій з Ентоні Джошуа за чемпіонські пояси у надважкій вазі.