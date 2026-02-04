37-річний Джаррелл Міллер, який вперше з 2024 року повернувся у ринг, обіцяє покласти край рекорду Усика, який досі не зазнав жодної поразки на професійному ринзі. Про це він заявив в інтерв'ю The Ring.

Що Міллер сказав про Усика?

Важковаговик з 22 нокаутами в активі розповів, що б сталося, якби він вийшов у ринг проти Усика.

"Я його розчавлю", – коротко сказав Міллер.

Амбіціям американця немає меж, адже він також впевнений, що зміг би перемогти Деонтея Вайлдера, Фабіо Вордлі та Даніеля Дюбуа.

Що відомо про повернення Міллера?