Український боксер знищив суперника у першому раунді: брутальне відео
- Ярослав Харциз переміг Дастана Садуулу у першому раунді під час боксерського вечора у київському Палаці Спорту.
- Попередній бій Харциза також завершився достроково, коли він 1 березня нокаутував аргентинця Ронана Нахуеля Санчеза.
У суботу, 7 червня, відбувся вечір боксу у київському Палаці Спорту. В одному з поєдинків Ярослав Харциз бився проти Дастана Садуулу.
Поєдинок завершився у першому раунді. Український боксер не залишив шансів представнику Казахастана з самого початку бою, повідомляє 24 канал.
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Видовищна перемога Харциза
Ярослав Харциз потужно розпочав поєдинок проти Дастана Садуулу. Український боксер провів чудову серію ударів, влучивши точно в обличчя.
Після чого Харциз провів делілька ударів по корпусу, а суперник вимушений був "взяти коліно". Однак рефері не дав продовжити бій, зафіксувавши перемогу українському боксеру.
Відео з бою Харциз – Садуулу:
Цікаво, що попередній поєдинок Ярослав Харциза також завершив достроково. Тоді українець 1 березня нокаутував аргентинського боксера Ронана Нахуеля Санчеза.