Український боксер знищив суперника у першому раунді: брутальне відео

У суботу, 7 червня, відбувся вечір боксу у київському Палаці Спорту. В одному з поєдинків Ярослав Харциз бився проти Дастана Садуулу.

Поєдинок завершився у першому раунді. Український боксер не залишив шансів представнику Казахастана з самого початку бою, повідомляє 24 канал.

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Видовищна перемога Харциза

Ярослав Харциз потужно розпочав поєдинок проти Дастана Садуулу. Український боксер провів чудову серію ударів, влучивши точно в обличчя.

Після чого Харциз провів делілька ударів по корпусу, а суперник вимушений був "взяти коліно". Однак рефері не дав продовжити бій, зафіксувавши перемогу українському боксеру.

Відео з бою Харциз – Садуулу:

Цікаво, що попередній поєдинок Ярослав Харциза також завершив достроково. Тоді українець 1 березня нокаутував аргентинського боксера Ронана Нахуеля Санчеза.