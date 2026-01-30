"Це основа його стилю": чи зможе Ф'юрі знову стати чемпіоном світу

Тайсон Ф'юрі засумував на пенсії та оголосив про повернення на професійний ринг. Вже навесні цього року британський боксер проведе свій наступний поєдинок у кар'єрі.

Адам Бут в інтерв'ю talkSPORT Boxing висловився про камбек Ф'юрі. Відомий тренер також оцінив шанси "Циганського короля" знову стати чемпіоном світу у королівському дивізіоні.

Як Бут оцінив Ф'юрі?

Бут вважає, що Ф'юрі потрібен боксу, адже такі особистості привертають увагу до цього виду спорту. На його думку, Тайсон є провідним бійцем.

Щодо його майстерності, то спеціаліст відзначив чудову роботу ногами, зазначивши, що це основа стилю британця. Він вважає, що Ф'юрі може знову стати чемпіоном світу.

Я дивився невеликі відео з ним. Здається, він тренується в кількох місцях в Таїланді. Одна річ, яку я помітив, це те, що його робота ніг виглядає дуже добре. Його баланс і рухи виглядають дуже добре. Думаю, що це основа його стилю,

– сказав відомий тренер.

Нагадаємо, що Ф'юрі битиметься проти Арсланбека Махмудова. Нещодавно Кріс Алгієрі розповів, чому британець битиметься проти росіянина.

Що сказав Алгієрі про бій Ф'юрі – Махмудов?

Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Boxing Scene для Ф'юрі потрібен бій проти Махмудова, аби розім'ятися перед великим протистоянням. Він вважає, що "Циганський король" вже домовився про поєдинок з Ентоні Джошуа.

"Це визначено наперед, що Ей Джей буде битися. Я вважаю, що угода вже укладена. У Махмудова є сила, але він б'ється занадто сковано й погано тримає удари по корпусу. Це шлях до бою з Ей Джеєм. Ось і все", – сказав Алгієрі.

Коли та де відбудеться бій Ф'юрі – Махмудов?