"Це основа його стилю": чи зможе Ф'юрі знову стати чемпіоном світу
- Тайсон Ф'юрі повертається на ринг і битиметься проти Арсланбека Махмудова.
- Адам Бут вважає, що Ф'юрі може знову стати чемпіоном світу завдяки своїй майстерності та чудовій роботі ногами.
Тайсон Ф'юрі засумував на пенсії та оголосив про повернення на професійний ринг. Вже навесні цього року британський боксер проведе свій наступний поєдинок у кар'єрі.
Адам Бут в інтерв'ю talkSPORT Boxing висловився про камбек Ф'юрі. Відомий тренер також оцінив шанси "Циганського короля" знову стати чемпіоном світу у королівському дивізіоні.
Як Бут оцінив Ф'юрі?
Бут вважає, що Ф'юрі потрібен боксу, адже такі особистості привертають увагу до цього виду спорту. На його думку, Тайсон є провідним бійцем.
Щодо його майстерності, то спеціаліст відзначив чудову роботу ногами, зазначивши, що це основа стилю британця. Він вважає, що Ф'юрі може знову стати чемпіоном світу.
Я дивився невеликі відео з ним. Здається, він тренується в кількох місцях в Таїланді. Одна річ, яку я помітив, це те, що його робота ніг виглядає дуже добре. Його баланс і рухи виглядають дуже добре. Думаю, що це основа його стилю,
– сказав відомий тренер.
Нагадаємо, що Ф'юрі битиметься проти Арсланбека Махмудова. Нещодавно Кріс Алгієрі розповів, чому британець битиметься проти росіянина.
Що сказав Алгієрі про бій Ф'юрі – Махмудов?
Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Boxing Scene для Ф'юрі потрібен бій проти Махмудова, аби розім'ятися перед великим протистоянням. Він вважає, що "Циганський король" вже домовився про поєдинок з Ентоні Джошуа.
"Це визначено наперед, що Ей Джей буде битися. Я вважаю, що угода вже укладена. У Махмудова є сила, але він б'ється занадто сковано й погано тримає удари по корпусу. Це шлях до бою з Ей Джеєм. Ось і все", – сказав Алгієрі.
Коли та де відбудеться бій Ф'юрі – Махмудов?
Бій між Тайсоном Ф'юрі та Арсланбеком Махмудовим відбудеться – 4 квітня 2026 квітня.
Місце проведення протистояння між британцем та росіянином – Лондон.