12 листопада, 11:16
Український чемпіон WBC дізнався ім'я наступного суперника: дата поєдинку

Єгор Торяник
Основні тези
  • Яніс Куриленко проведе наступний поєдинок проти Сандора Мартіна в Іспанії 20 грудня 2025 року.
  • Поєдинок відбудеться у Більбао, а Олександр Гриців битиметься проти Сергія Радченка у Львові.

Яніс Куриленко зовсім скоро повернеться на ринг. Чемпіон України та володар титулу WBC Ukraine дізнався ім'я наступного суперника.

Поєдинок за участі українського боксера відбудеться у грудні 2025 року. Про це пише 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.

З ким битиметься Куриленко?

Яніс Куриленко проведе наступний поєдинок в Іспанії. Його суперником стане місцевий боксер Сандор Мартін.

Поєдинок відбудеться у Більбао. Запланована дата бою українського боксера з іспанцем 20 грудня 2025 року.

Анонс вечора боксу в Більбао / Фото Top Boxing Generation

Раніше, за інформацією K.O. Promotions, стало відомо, що Олександр Гриців буде битися проти Сергія Радченка. Протистояння українських боксерів відбудеться у Львові.

Що відомо про Куриленка та Мартіна?

  • Яніс Куриленко за свою кар'єру провів 15 поєдинків. На його рахунку 14 перемог та одна поразка.

  • Востаннє українець бився у червні 2025 року. Він здолав Андрія Боришпольця.

  • Сандор Мартін провів 46 поєдинків у професійному ризні. Іспанець здобув 42 перемоги та зазнав 4 поразок.

  • Востаннє він бився у травні 2025 року. Іспанський боксер поступився Альберто Пуельо.