Поєдинок за участі українського боксера відбудеться у грудні 2025 року. Про це пише 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.
З ким битиметься Куриленко?
Яніс Куриленко проведе наступний поєдинок в Іспанії. Його суперником стане місцевий боксер Сандор Мартін.
Поєдинок відбудеться у Більбао. Запланована дата бою українського боксера з іспанцем 20 грудня 2025 року.
Анонс вечора боксу в Більбао / Фото Top Boxing Generation
Раніше, за інформацією K.O. Promotions, стало відомо, що Олександр Гриців буде битися проти Сергія Радченка. Протистояння українських боксерів відбудеться у Львові.
Що відомо про Куриленка та Мартіна?
Яніс Куриленко за свою кар'єру провів 15 поєдинків. На його рахунку 14 перемог та одна поразка.
Востаннє українець бився у червні 2025 року. Він здолав Андрія Боришпольця.
Сандор Мартін провів 46 поєдинків у професійному ризні. Іспанець здобув 42 перемоги та зазнав 4 поразок.
Востаннє він бився у травні 2025 року. Іспанський боксер поступився Альберто Пуельо.