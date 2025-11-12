Поєдинок за участі українського боксера відбудеться у грудні 2025 року. Про це пише 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.

З ким битиметься Куриленко?

Яніс Куриленко проведе наступний поєдинок в Іспанії. Його суперником стане місцевий боксер Сандор Мартін.

Поєдинок відбудеться у Більбао. Запланована дата бою українського боксера з іспанцем 20 грудня 2025 року.

Анонс вечора боксу в Більбао / Фото Top Boxing Generation

Раніше, за інформацією K.O. Promotions, стало відомо, що Олександр Гриців буде битися проти Сергія Радченка. Протистояння українських боксерів відбудеться у Львові.

Що відомо про Куриленка та Мартіна?