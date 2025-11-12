Поединок с участием украинского боксера состоится в декабре 2025 года. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation.
С кем будет драться Куриленко?
Янис Куриленко проведет следующий поединок в Испании. Его соперником станет местный боксер Сандор Мартин.
Поединок состоится в Бильбао. Запланированная дата боя украинского боксера с испанцем 20 декабря 2025 года.
Анонс вечера бокса в Бильбао / Фото Top Boxing Generation
Ранее, по информации K.O. Promotions, стало известно, что Александр Грицив будет драться против Сергея Радченко. Противостояние украинских боксеров состоится во Львове.
Что известно о Куриленко и Мартине?
Янис Куриленко за свою карьеру провел 15 поединков. На его счету 14 побед и одно поражение.
Последний раз украинец дрался в июне 2025 года. Он одолел Андрея Боришпольца.
Сандор Мартин провел 46 поединков в профессиональном ризни. Испанец одержал 42 победы и потерпел 4 поражения.
Последний раз он дрался в мае 2025 года. Испанский боксер уступил Альберто Пуэльо.