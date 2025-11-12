Поединок с участием украинского боксера состоится в декабре 2025 года. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation.

Читайте также Непобедимый украинец безжалостно разбил соперника в Эквадоре: победное видео

С кем будет драться Куриленко?

Янис Куриленко проведет следующий поединок в Испании. Его соперником станет местный боксер Сандор Мартин.

Поединок состоится в Бильбао. Запланированная дата боя украинского боксера с испанцем 20 декабря 2025 года.

Анонс вечера бокса в Бильбао / Фото Top Boxing Generation

Ранее, по информации K.O. Promotions, стало известно, что Александр Грицив будет драться против Сергея Радченко. Противостояние украинских боксеров состоится во Львове.

Что известно о Куриленко и Мартине?